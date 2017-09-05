عبدالعزيز الفضلي

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء الهيئة الإدارية وأولياء الأمور ببدء العام الدراسي الجديد 2017 - 2018، معربا عن آماله في أن تكون الانطلاقة جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لوزارة التربية.

وأشار الفارس في تصريح صحافي بمناسبة بدء العام الدراسي الذي ينطلق اليوم الثلاثاء إلى استمرار جولاته التفقدية على مدارس جميع المناطق للوقوف على حقيقة الأوضاع والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد جميع التحديات التي قد تطرأ تحت أي ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال: ان وزارة التربية حريصة على استكمال الاستعدادات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمدارس، مضيفا انها استكملت احتياجاتها من القوى البشرية من الهيئات الادارية والتعليمية والصحية وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة لتليق برجال المستقبل وبناة الأوطان.

وذكر أن اللبنة الأساسية لاستراتيجية التعليم ترتكز على بناء الشخصية الكويتية ذات البعد الإنساني وحب العمل التطوعي وتنمية روح الولاء والانتماء، كما أن التعليم قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود ومواكبة المستجدات، مشيرا الى أن عالم المعرفة لا يتوقف عند مرحلة أو زمن، بل يتطور في لحظات سريعة تتطلب اللحاق بالركب العالمي، وذلك لن يتحقق إلا بتعاون الجميع في البيت والمدرسة وتفهم المجتمع لتلك المشاريع التعليمية مثل المنهج الوطني والتطورات التكنولوجية التعليمية.

وأعرب عن آماله وثقته بإخوانه المعملين والمعلمات والإداريين نحو تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة للمتعلم وتحقيق كل الأهداف الرامية نحو تعليما أفضل، داعيا كل القياديين إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم أهل لذلك، وضرورة تفقد قيادات الوزارة ومديري المناطق التعليمية ومديري الإدارات المدارس التابعة لهم للوقوف على الانتهاء فعليا من الاستعدادات من حيث أعمال الصيانة وتزويد الأثاث والكتب المدرسية ونظافة خزانات ومشارب المياه في المدارس، وغيرها من المتطلبات، واستثمار عامل الوقت والسعي الى خلق اجواء تربوية مناسبة قبل دوام أبنائنا الطلبة والطالبات.

وخاطب المعلمين وأخواته المعلمات قائلا: لقد شرفتم بحمل أعظم رسالة وهي رسالة العلم، وبكم يتباهى الوطن وعلى أيديكم تترجم الخطط إلى واقع طموح وتتفتح بوابات العلم والمعرفة لأجيال الوطن، وعليكم مراعاة الله في أنفسكم وفي أبنائكم الطلبة والطالبات، وعليكم أن تكونوا قدوة صالحة لهم وتسعون دائما إلى الارتقاء بهم للوصول إلى أسمى مراتب العلم.