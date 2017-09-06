وقعت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية رين لإدارة الأعمال مذكرة تفاهم في عام 2013 للتعاون معا في برنامج التبادل الطلابي، حيث تهتم الجامعتان معا اهتماما كبيرا بهذا البرنامج نظرا إلى ما يقدمه من تجارب غنية للطلبة إذ يتيح لهم فرصة التطور والازدهار أكاديميا وتعزز شخصيتهم.‬ وضمن هذا الاتفاق أتمت طالبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نورا الخبيزي الدورة التدريبية الصيفية بعنوان: «الإدارة المسؤولة» بنجاح في كلية رين لإدارة الأعمال في فرنسا ومدتها 10 أيام.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار برنامج التبادل الطلابي السنوي بين جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وكلية رين لإدارة الأعمال الذي يهدف إلى تنويع وإثراء الخبرات الأكاديمية لدى الطلبة.

والجدير بالذكر كذلك أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قد استقبلت الطالبين فلكس فوريت وأحمد مصطفى من كلية رين واللذين أتما فصلا أكاديميا بكلية إدارة الأعمال في «GUST‬» ضمن إطار برنامج التبادل الطلابي في الفصل الدراسي لربيع 2017.

وعبر نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية د.صلاح الشرهان عن فخره للتطور الكبير الذي ارتقى إليه تعاوننا الأول مع جامعة أوروبية مثل كلية رين لإدارة الأعمال، مضيفا أنني سعيد برؤية طلبة جامعتنا وقد أصبحوا أكثر انخراطا في برامج التبادل وهو ما يعد خطوة حيوية لتوسيع وإثراء معارفهم الأكاديمية والثقافية».

من جانبها، قالت الطالبة نورا الخبيزي: «كانت تجربة غنية جدا سواء على الصعيدين الأكاديمي أو الشخصي، فالمعرفة التي اكتسبتها عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CRS) قد غيرت نظرتي إلى عالم الأعمال، وجعلتني قادرة على تبادل الأفكار والتعلم إلى جانب زملاء آخرين من جامعات وثقافات متنوعة، هذا بحد ذاته يعتبر تجربة خاصة، وكانت المشاركة في برنامج التبادل الطلابي إضافة مهمة لي بجانب الخبرات التي اكتسبتها طوال فترة دراستي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا».

وصرحت مديرة الشؤون الأكاديمية والدولية بالإنابة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أماني جابر بأنه من بين مزايا المشاركة في برامج التبادل الطلابي الدولي هو تدريب الطلبة على المشاركة الإيجابية مع نظرائهم ذوي الثقافات المختلفة واكتساب خبرات متنوعة أثناء مزاملتهم في هذا البرنامج خارج النطاق المألوف، بما ينعكس على الطالب في الرغبة بالاعتماد على الذات والاستقلالية ومثل هذه الخبرات لا يمكن اكتسابها خلال الصفوف الدراسية.

هذا ويسعى مكتب البرامج الدولية إلى تشجيع وتطوير سلسلة واسعة من الفرص التعليمية وتوفيرها للطلبة المهتمين باكتساب تجارب في الخارج وتطوير تخصصهم الدراسي من خلال الاحتكاك الدولي مع جامعات في الخارج عبر التعلم والمشاركة.