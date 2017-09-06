بوحمد: صناعة الأجيال القادمة تعتبر أمانة عظمى في أعناقكم

بن غيث: الدورة تتناول الجوانب الإدارية والفنية

العومي: الجانب الفني يتطرق إلى طرق توصيل اللهجة الكويتية عبدالعزيز الفضلي

فيما عقد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس اجتماعا صباح أمس مع وكلاء التربية تمت خلاله متابعة ومناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، انطلقت صباح أمس أعمال الدورات التدريبية للمعلمين الجدد بمختلف المناطق التعليمية والتي تستمر لمدة أسبوع، وكان لافتا مطالبة بعض قياديي الوزارة للمعلمين الجدد بالحفاظ على الهوية الثقافية والفكرية للطالب الكويتي، مشيرين إلى أن البرنامج التدريبي لم يغفل جزئية «اللهجة الكويتية».

وقال مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد إننا نهدف من الدورة التدريبية تنمية وتطوير مهارات المعلمين الجدد وتأهيلهم للتدريس بصورة عملية وعلمية متميزة، من خلال ورش عمل تناقش الجوانب الفنية والإدارية والقانونية بمشاركة فعالة من العاملين بمنطقة الفروانية التعليمية، بإداراتها المتنوعة، مع التواجيه الفنية المختصة.

‎ودعا بوحمد خلال افتتاحه الدورة التدريبية المعلمين الجدد وعددهم 148 معلما ومعلمة إلى التعامل الأمثل مع أخلاقيات المهنة، لما لها من أثر كبير في صناعة الأجيال القادمة، تلك الأجيال التي هي تعتبر الأمانة العظمى في أعناقكم، فأنتم جزء لا يتجزأ من عملية التطوير والتحديث التعليمي والتربوي بكل أشكالها واتجاهاتها، مشيرا إلى أن ذلك له الأثر الإيجابي في نهضة البلاد وتقدمها وتنميتها المستدامة، وفي خطط وبرامج التنمية القريبة والبعيدة المدى.

وخاطب بوحمد المعلمين الجدد قائلا: عليكم بتبني المساعي الهادفة إلى الحفاظ على هوية الطالب الكويتي الفكرية والثقافية، المحلية والعربية، وذلك عبر تنمية آلية التواصل بين أبنائنا الطلاب بمدارسهم، والعالم الخارجي، بصورة متوازنة نفسيا واجتماعيا.

من جانبه، قال مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث ان دورة المعلمين الجدد تشمل معلمي التعاقدات الخارجية والداخلية وعددهم 120 معلما ومعلمة 66 منهم من التعيينات الجديدة والبقية من العام الدراسي الفائت الذين لم تتسن لهم فرصة الدخول في الدورات السابقة، مؤكدا ان الدورة ستتناول الجوانب الإدارية والفنية للمعلمين والقائمين عليها.

من جهتها، هنأت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي المعلمين والمعلمات بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد متمنية لهم التوفيق في عام دراسي ناجح بإذن الله. وقالت الخالدي: المعلمون هم القدوة الذين يحملون رسالة العلم والعمل لما فيه خير الأبناء المتعلمين ووطننا الغالي الكويت. وفي منطقة الأحمدي التعليمية، أعلن مدير المنطقة وليد العومي عن بدء الدورات التدريبية للمعلمين الجدد والمعلمين الذين لم يحظوا بفرصة لدخول الدورة في وقت سابق، مبينا ان اليوم الاول الذي بدأ امس يعتبر يوما تعريفيا بواجبات وحقوق المعلمين الإدارية حسب أنظمة وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وذلك من خلال مديري الشؤون التعليمية والموارد البشرية في المنطقة. وعن طرق توصيل اللهجة الكويتية للمعلمين الجدد، أكد العومي ان الجانب الفني لم يغفل هذه الجزئية، حيث سيتم تسهيل لغة الحوار عن طريق الموجهين الفنيين مع المعلمين الجدد عبر استخدام الكلمات الكويتية وتوصيل معناها بالشكل الصحيح المتخصص.

وحول جاهزية المدارس القديمة لاستقبال الطلبة من ناحية الصيانة واستكمال النواقص، قال العومي شكلنا لجنة من مديري مدارس ومديريرين مساعدين في 20 أغسطس الماضي للوقوف على صيانات المدارس البسيطة والتأكد من جاهزيتها والتي تشمل «غسيل برادات المياه، استبدال فلاتر المياه، غسيل الخزانات» إضافة إلى التأكد من نزول عمال النظافة وتنظيفهم للمدارس بالكامل.

من جانبه، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني إن دورة المعلمين الجدد تهدف إلى استقطاب المعلمين والمعلمات الجدد لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدورة تتناول الجوانب الإدارية للعديد من الإدارات، فلكل إدارة اختصاصاتها ليتم من خلال الدورة تسليط الضوء على أهم الأدوار، وخصوصا العلاقة المرتبطة بين المعلم والإدارة المختصة، مضيفا انه سيتم تناول التفاصيل الفنية والإدارية لاطلاع المعلمين على جوانبها بمشاركة التواجيه الفنية في منطقة مبارك الكبير التعليمية.

وفي حولي، رحب المدير العام للمنطقة منصور الظفيري بانضمام المعلمين والمعلمات الجدد إلى الأسرة التعليمية بالمنطقة، متمنيا لهم حياة عملية ناجحة، وفي كلمته ركز الظفيري على ضرورة تطوير الكفاءات التربوية بالاجتهاد وبذل المزيد من العطاء في العمل، مشيرا إلى ضرورة تحمل المسؤولية من قبل المعلمين لما لهم من مكانة وقدوة تأثر في أبنائنا الطلبة.