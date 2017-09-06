قال مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي: إن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المنطقة بلغ 11500 معلم ومعلمة، فيما بلغ عدد تلاميذ مرحلة رياض الأطفال 11058 تلميذا وتلميذة منهم 5419 بنين و5639 بنات.

ولفت إلى أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية بلغ 40111 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب المرحلة المتوسطة 28963 طالبا وطالبة، وفي المرحلة الثانوية 17371 طالبا وطالبة.

وعلى صعيد الدورات التدريبية قال إن عدد المشاركين فيها بلغ 300 معلم ومعلما، مضيفا انها تستمر على مدى 8 أيام تبدأ في يومها الأول بلقاء تعريفي بواجبات وحقوق المعلمين الإدارية حسب أنظمة وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وذلك من خلال مديري الشؤون التعليمية والموارد البشرية في المنطقة.