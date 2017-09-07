التقى أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة رئيس الملحق الثقافي في لوس انجيليس د.محمد الرشيدي لتقديم دراسة تتعلق بزيادة معاشات الطلبة المبتعثين بعد ارتفاع أسعار الإيجارات وأمور المعيشة خصوصا في الولايات التي تكون نسبة الضرائب والإيجارات فيها عالية مقارنة بالأعوام السابقة، وتم تسليم الدراسة لسفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله والقنصل فيصل الهولي للنظر في الموضوع.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد سعود الشمري بالدراسة ان نسبة غلاء المعيشة المرتفعة تجبر الطالب على الاعتماد على «الحوالات» العائلية نظرا لعدم اكتفاء الإعانة الشهرية للطلبة.

من جهة أخرى، ذكر الاتحاد ان عدد المرشدين الأكاديميين غير كاف، فبعدما كان المشرف يشرف على نحو 80 طالبا، أصبح عدد الطلبة عند المرشد الواحد أكثر من 200 طالب وطالبة، علما ان التقصير قد يكون من الوزارة لعدم إعطاء الملاحق صلاحية توظيف مرشدين إضافيين للطلبة فالطلبة يشتكون من عدم الرد على رسائلهم من قبل المرشدين الأكاديميين الأمر الذي قد يعرقل مسيرة بعض الطلبة ويصعب عليهم.

وفي الختام، شكر الاتحاد الوطني السفير الشيخ سالم العبدالله والقنصل والملاحق الثقافية على قبولهم الدراسة التي قدمها الاتحاد، راجين منهم النظر فيها والعمل عليها، آملين من الجهات المسؤولة التسهيل على الطلبة بدلا من التعطيل والتصعيب كما هو الحال.