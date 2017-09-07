أعلنت وزارة التعليم العالي أمس رفع درجة الاستعداد القصوى لمساعدة الطلبة الكويتيين الدارسين بالولايات المتحدة الأميركية لاسيما ولاية فلوريدا التي قد تتعرض لإعصار شديد.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أعطى توجيهاته إلى وكيل الوزارة والمكتب الثقافي الكويتي في واشنطن لتقديم الدعم للدارسين والمقيمين بولاية فلوريدا الأميركية.

كما أعطى توجيهاته بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وصرف الغطاء المالي لوسائل النقل والسفر والإقامة لضمان سلامة وامن الطلبة من الإعصار بأسرع وقت ممكن.

وأهابت سفارة الكويت في واشنطن امس الأول الثلاثاء في بيان لها بالكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا لتوخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامتهم بسبب وجود احتمالية أن تكون الولاية في المسار المتوقع لإعصار (ايرما).

وحثت المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الإعصار إما بالاتصال على السفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على ‎رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن 12022620758+ أو ‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 12023642104.