الجامعة بصدد فتح كلية الحقوق وكلية الاقتصاد

ثامر السليم

أوضح أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.فايز الكندري أن عددا من الأكاديميين المتخصصين في الكويت اجتمعوا في باريس مع المسؤولين بجامعة السربون PANTHEON SORBONNE - UNIVERSITE PARIS1 والتي تعد من اشهر الجامعات بالعالم لاستكمال إجراءات إنشاء فرع لها بالكويت عبر إتمام متطلبات مجلس الجامعات الخاصة لتكون بذلك أحد أهم المنارات الثقافية في الكويت وخطوة فاعلة لتوثيق أوجه التعاون الثقافي الأكاديمي مع الجمهورية الفرنسية، لافتا إلى أننا قطعنا خطوات جادة من حيث تقديم دراسة الجدوى وأهدافها والمتبقي هو الاتفاق على المناهج الدراسية والتي ستدرس في الكويت لتتوافق مع احتياجات الكويت والمنطقة.

وأضاف د.الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أننا نتجه إلى الانتهاء من اختيار اللغة التي سيتم التدريس بها في الجامعة حيث تتناسب مع الطلبة الدارسين وذلك باستخدام اللغة الانجليزية في التدريس إلى جانب اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أننا مع هذا الأمر إلا أننا سنحرص على جودة التعليم والمناهج الفرنسية.

ولفت إلى أننا قريبا جدا بصدد الانتهاء من المناهج العلمية والمواد الدراسية والإشراف وكيفية ضبط العملية التعليمية، مؤكدا الحرص على جودة التعليم والاهتمام بالمحتوى العلمي بإشراف ومتابعة عمادة السربون مما يضمن الجودة في المخرجات.

وعن أبرز المعوقات التي واجهتهم خلال الاجتماعات قال د.الكندري إنه بغض النظر عن المعوقات إلا أننا قطعنا شوطا كبيرا في المناقشات حول منهج المواد التي سيتم تدريسها في الكويت، لافتا إلى أننا بصدد فتح كلية حقوق وكلية اقتصاد ونسعى بقدر الاستطاعة لأن تكون تلك البرامج المطروحة أن تكون متوافقة مع واقع المجتمع الكويتي والتشريعات الكويتية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وتوجه بالشكر الي الجهات الرسمية في الدولة لدعمها اللامحدود والتي منها وزارة الخارجية الكويتية والتي كان لها دور كبير وكذلك سفارة الكويت في باريس فضلا عن الدعم الذي لمسناه من وزير التربية ووزير التعليم العالي والأمين العام للجامعات الخاصة.