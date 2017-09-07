هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي المعلمين والطلاب والهيئات التعليمية والإدارية بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأعرب العازمي في تصريح صحافي عن أمله في أن يشهد العام الدراسي الجديد مزيدا من التفوق والتميز والتطور في العملية التعليمية وتصحيحا للأخطاء التي شهدتها السنوات الماضية وخاصة في الانتظام الدراسي وعمليات صيانة المدارس.

وأضاف أن الاهتمام بالمعلم وتحسين ظروفه المعيشية يأتي في مقدمة تطوير العملية التعليمية، إضافة إلى الاهتمام بالمناهج، وهو ما يصب في الارتقاء بالطلاب وإيصال المعلومة بأفضل الطرق لتخريج جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة.

وقال العازمي إن جهود وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس واضحة منذ توليه منصبه في تطوير التعليم في الكويت وخاصة الاهتمام بالمعلم والطلاب ومنع عمليات الغش التي شهدتها بعض المدارس في السنوات السابقة.

ولفت إلى انه لا يمكن تحقيق نهضة شاملة في الكويت دون تعليم متميز يستطيع الطلاب من خلاله مواكبة التعليم في أرقى دول العالم في العلوم المختلفة مع المحافظة على تعريف الطلاب بتاريخنا وهويتنا الحضارية.

وشدد العازمي في ختام تصريحاته على أن الكويت برؤية صاحب السمو تخطو خطوات واسعة نحو التقدم في مختلف المجالات والأصعدة تأكيدا لرؤيته السامية بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا عالميا وهو ما يؤكد أهمية وجود تعليم نوعي يستطيع تحقيق تلك الرؤية ويكون ركيزة للنهوض الشامل.