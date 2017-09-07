تحت رعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ستقيم عمادة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت حفل مراسم تدشين «برنامج مهندسات الكويت» بمناسبة انعقاده للمرة الأولى بالكويت، وذلك يوم الاثنين 19 الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات بالخالدية، بحضور مدير جامعة الكويت وعميد الكلية والعمداء المساعدين ووزيرة الأسرة التركية.

حول هذا الموضوع أعلنت د.أماني بوقماز عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والمشرفة على البرنامج عن استعدادات الكلية لإطلاق البرنامج التدريبي «مهندسات الكويت» «Kuwait Engineer Girls Project».

وقالت: إن هذا البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك بين جامعة الكويت - كلية الهندسة والبترول، وجامعة بوغازيجي في اسطنبول - مركز التعليم المستمر وشركة ليماك انشاءات الكويت.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المهندسات الكويتيات والخليجيات وإعدادهن لسوق العمل ومساعدتهن على بناء المهارات التي تمكنهن من الإبداع في بيئة العمل، ويشمل البرنامج 200 ساعة تدريبية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/2018 ويهدف إلى تدريب 30 مهندسة من طالبات المراحل النهائية بكلية الهندسة والبترول وكذلك حديثات التخرج بجميع التخصصات.