عبدالعزيز الفضلي

يد في المدارس والأخرى في قطاعات الوزارة والمؤسسات التعليمية الأخرى.. هكذا يقضي وزير التربية د.محمد الفارس الفترة الحالية للمتابعة والتأكد شخصيا من جاهزية المدارس لاستقبال أبنائنا الطلبة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، حيث كثف الفارس وساعده الأيمن وكيل الوزارة د.هيثم الأثري جهودهما لتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجه المدارس بمختلف المناطق التعليمية.

وعلى صعيد متصل، دعت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية مديري المدارس إلى دعم العملية التعليمية بمزيد من الجهود ومواصلة الإبداع الذي يميز طريقة العمل في منطقة العاصمة ذات الفريق والأسرة الواحد التي طالما تميز بها العاملون في الميدان التربوي.

وقالت الخالدي في كلمة لها خلال افتتاح اللقاء الأول مع مديري مدارس مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بحضور مديرة الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل: إن مديري المدارس هم العنصر الفاعل في مختلف الجهد لدعم العمل وهم يعتبرون القادة في ميدان الإدارة المدرسية وعليهم واجبات توجيه العاملين معهم وتحفيزهم نحو الإبداع والتميز، مؤكدا ان على مديري المدارس مع بداية العام الدراسي التأكد من كفاءة المبنى والمرافق المصاحبة له ومتابعة الصيانة بما يكفل الاستعداد الأمثل لاستقبال أبنائنا المتعلمين، موضحة ان وضع الخطط والاستراتيجيات المنظمة للعمل كفيلة بتحقيق الغايات التي تصل للنجاح.

وقالت الخالدي ان على مديري المدارس متابعة سجل المعلم وآلية الحضور والانصراف للعاملين في الإدارات المدرسية وضمان البدء في توزيع أنصبة المعلمين من الحصص وإنهاء إجراءات المعلمين المنقولين لمراكز جديدة، مبينة ان تعاون المدرسة مع أولياء الأمور من الأمور المهمة والتي تعتبر مد جسور التعاون بين البيت والمدرسة بهدف متابعة مستوى الطلبة بشكل دوري، مثمنة جهود الإدارات المدرسية في العام الماضي الذي توج بعدد من الجوائز التي مازالت تميز عمل منطقة العاصمة التعليمية.

تسجيل أبناء البدون في مدارس الأحمدي ومبارك الكبير فقط

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية منطقتي الاحمدي ومبارك الكبير التعليميتين لاستقبال وتسجيل ابناء العسكريين من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في مدارسهما للعام الدراسي الحالي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان تحديد هاتين المنطقتين جاء بسبب الضغط الكبير على مدارس بقية المناطق التعليمية، مشيرة إلى أنها تتمنى تسهيل الأمور على الطلبة وأولياء الأمور غير أن الكثافة الطلابية تقف عائقا امامها لتحقيق رغبة أولياء الأمور من ناحية اختيار مدرسة قريبة من السكن.

تثبيت اللافي مديراً لـ«الامتحانات» في «الخاص» والبالول لـ «التخطيط»

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا بشأن تثبيت مراقب معادلة الشهادات- إدارة التعليم الخاص- سلمان عبدالله اللافي بوظيفة مدير إدارة الامتحانات والمعادلات- الإدارة العامة للتعليم الخاص- إدارة الامتحانات والمعادلات بقطاع التعليم الخاص والنوعي.

كما أصدر الفارس قرارا بشأن تثبيت مراقب التخطيط والمتابعة/ مراقبة التخطيط والمتابعة/ إدارة التخطيط دلال أحمد البالول بوظيفة مدير إدارة التخطيط بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط.

«الكشافة» توزع الحقيبة المدرسية على الطلبة المحتاجين

عبدالعزيز الفضلي

أعلن أمين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم الكندري عن طرح مشروع حقيبة الطالب المدرسية والتي خصصتها الجمعية للطلبة من أبناء الأسر المتعففة، لافتا إلى ان هناك 500 حقيبة جاهزة للتوزيع بدءا من اليوم الخميس وحتى نفاد الكمية وذلك خلال الفترة المسائية بمقر الجمعية بمنطقة حولي.

وقال الكندري في تصريح له إن الجمعية وللسنة العاشرة على التوالي تعمل على تنفيذ هذا المشروع الإنساني بدعم من مبرة الكنادرة وأهل الخير في الكويت بلد الإنسانية، وذلك تقديرا لظروف بعض الطلبة من الأسر

المحتاجة والذين يعانون من ظروف مالية صعبة.