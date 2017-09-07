ناشد مكتبنا الثقافي في العاصمة الاميركية واشنطن الطلبة الكويتيين المقيمين في ولاية فلوريدا والتي من المحتمل أن تكون في المسار المتوقع لاعصار (ايرما) الى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.



وقالت رئيس المكتب الثقافي د. أسيل العوضي في تصريح ان المكتب على تواصل مع جميع الطلبة في ولاية فلوريدا والبالغ عددهم 876 طالبا مشددة على ضرورة اخذ جميع التدابير للحفاظ على سلامتهم.



وأوضحت العوضي ان طلبة الكويت في مدينة ميامي والبالغ عددهم 104 طلاب تم تأمين جميع وسائل المواصلات حتى يتم تنفيذ عملية الاخلاء داعية الطلبة الى اتباع الارشادات الصادرة من السلطات المحلية حفاظا على سلامتهم.



وأكدت ان المكتب الثقافي شكل فريق عمل بالتعاون مع سفارتنا في واشنطن لمتابعة أوضاع الطلبة اولا بأول، مناشدة الجميع للتواصل مباشرة عند حدوث أي طارئ وعلى مدار الساعة على خط طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن على رقم (12023642104+).