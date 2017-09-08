بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 وتحت رعاية وحضور المدير العام للإدارة العامة للتعليم الخاص سند المطيري، استضافت رئيس قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالادارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد بمكتبها مديري ومديرات المرحلة الابتدائية، حيث رحبت بهم وتقدمت بالتهنئة الصادقة لهم، وتمنت ان يكون عاما دراسيا حافلا بالتميز والإبداع، مقدرة للجميع كل الجهود المبذولة والتي تبذل وكانت ثمارها يانعة بتوفيق الله ومحققة للأهداف والغايات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص سند المطيري أهمية الجهود التي يبذلها مديرو ومديرات المدارس الخاصة في سبيل رفعة الوطن وتحقيق الأهداف التربوية والتحصيل العملي للطلاب المنتسبين لهذه المدارس، معربا عن ترحيبه بالمديرين والمديرات، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الأنشطة والمشاريع التي تمت العام الماضي، راجيا الاستمرار في مثل هذه الأنشطة والمشاريع المتميزة.

من جانبها، استعرضت الرويشد خطة قسم الرياض والابتدائي للعام الدراسي الجديد 2018/2017 استنادا إلى رؤيتها ورسالتها ومشاريع خاصة بالتنمية المهنية، مؤكدة أهمية العلاقات الاجتماعية بين العاملين في المجال التربوي والإدارات المدرسية وأولياء الأمور.