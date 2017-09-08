عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم لأصحاب المشاريع الصغيرة وبدء استقبال طلبات الراغبين بالاستثمار في المقاصف المدرسية في مدارس وزارة التربية ـ التعليم العام ـ لعدد 24 مقصف مدرسة في مرحلتي المتوسط والثانوي بنين وبنات بكل المناطق التعليمية بوزارة التربية في محافظات الكويت.

واشترطت الوزارة للتقدم لصاحب الطلب في الاستثمار في المقصف المدرسي أن يكون كويتي الجنسية ويفوق عمره 21 عاما، وأن يكون لديه رخصة تجارية سارية الصلاحية ومسجلة باسمه، وأن يكون نشاط الرخصة في مجال قطاع المواد الغذائية حسب تصنيف وزارة التجارة، وأن يكون مسجلا على الباب الخامس، وأن يكون من أصحاب المشروعات الصغيرة ومسجلا في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة، إلى جانب ذلك تكون لديه الخبرة والقدرة على إدارة المقصف المدرسي بالشكل السليم وأن يقدم الأوراق والمستندات التي تفيد بذلك.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفر المستندات المطلوبة لصاحب الطلب على أن تشمل نسخة من البطاقة المدنية ونسخة من الرخصة التجارية لنفس النشاط المطلوب في مجال قطاع المواد الغذائية، بالإضافة إلى شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مسجل على الباب الخامس، إلى جانب توفر سيرة ذاتية للشركة ولصاحب الرخصة تفيد بالخبرة والمعرفة في إدارة المقصف بنجاح.

وذكرت الوزارة أن فترة التقديم تبدأ من 10 وحتى 14 الجاري، ويتم التقديم بمكتب مدير الإدارة المالية بمبنى رقم 2 في وزارة التربية، من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 ظهرا، وسيتم التواصل والتنسيق لاحقا مع المتقدمين لاستكمال الإجراءات وتوفير المستندات المطلوبة.