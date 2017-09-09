«المعلمين»: تطبيق حصة التنمية تم دون استشارة أهل الميدان

السهيل: لا توجد آلية عمل أو خطة واضحة لتطبيق حصص التنمية

الحصة تسبب ضغطاً وإرباكاً للجدول المدرسي وعبئاً إضافياً على رئيسة القسم

هناك عدم ارتياح لدى المتعلمين عند دمجهم مع آخرين أقل منهم مستوى

العنزي: وجود الكثافات الطلابية العالية تعيق التطبيق النافع

الشطي: معلمات اللغة العربية والرياضيات ذوات الأنصبة الكاملة يشعرن بضغط كبير

الرسام: حصص التنمية أقحمت داخل التوقيت والنصاب وتُشعر الطالب الضعيف بالانتقاص بين أقرانه

عبدالعزيز الفضلي

مع بدء العام الدراسي الجديد من غد الأحد بدوام الأول الابتدائي، أكدت جمعية المعلمين رفضها لحصص التنمية في المرحلة الابتدائية، مطالبة وزارة التربية بإلغائها. وقال رئيس الجمعية مطيع العجمي لـ «الأنباء»: إن تطبيقها تم دون استشارة أهل الميدان فكانت هناك العديد من السلبيات والملاحظات حولها، مشيرا إلى انه تم إرسال كتاب لوزير التربية د.محمد الفارس يتضمن رأي الجمعية حول حصص التنمية، وضرورة إلغائها لما فيها من عبء إضافي على المعلمين والمتعلمين ولا تحقق الهدف المنشود.

وأضاف العجمي انه تحدث مع الوزير حول الموضوع وطالبه بحسم الأمر، مشيرا إلى أن الوزير أوضح انه طلب من قطاع التعليم العام تقريرا في موضوع حصص التنمية وكيفية تطبيقها غير انه لم يصله الرد.

الى ذلك طالب عدد من مديرات مدارس المرحلة الابتدائية بضرورة إلغاء حصص التنمية عن الطلبة والتي أقرتها وزارة التربية للطلبة الضعاف وأثبتت الحصص فشلها وعدم تحقيق الهدف المنشود منها.

وأكدت المديرات في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السلبيات التي تم استخلاصها بعد تجربة حصص التنمية التي لا جدوى عديدة منها استقطاع من زمن الحصة الأساسية وهذا ما يضر بمنهج الكفايات، كما أن تكليف رئيس القسم بتدريس هذه الحصة يعتبر غير عادل وزيادة على أعباء رئيس القسم، لافتات إلى أن توزيع الطلبة الضعاف كل يوم لمادة تختلف في كل مرحلة يعتبر إرهاقا في توزيع العمل وإرباكا للطالب الضعيف وانتقاصا له أمام أقرانه، وفيما يلي رأي المديرات:

في البداية، أكدت مديرة مدرسة ملا راشد السيف الابتدائية منى السهيل أن هناك العديد من السلبيات لحصة التنمية التي أقرتها وزارة التربية على الإدارة المدرسية والطالب مشيرة إلى ضغط وإرباك للجدول المدرسي مع وجود ساعات التخفيف، ناهيك عن عبء إضافي على رئيسة الشعبة لأنها مطالبة بزيارات للمعلمات وتنمية مهنية ومتابعة الأعمال التحريرية والاختبارات وكذلك متابعة حصص التوطين للمنهج الوطني.

كما أنها تؤدى إلى غياب المعلمات وذلك لاعتبارهن أنها حصة للاحتياطي وتشكل عبئا عليهن.

وأضافت السهيل أن هناك عدم ارتياح لدى المتعلمين عند دمجهم مع متعلمين آخرين قد يكونون أقل منهم في المستوى، مشيرة إلى العبء الإضافي على المعلمات، مما يسبب عدم الرضا الوظيفي لدى بعضهن، ناهيك عن عدم وجود آلية عمل أو خطة واضحة لتطبيق حصص التنمية. وذكرت السهيل انه بالنسبة للطالب فإن حصة التنمية غير ذات جدوى، وذلك لعدم اهتمامه بهذه الحصة لإحساسه بأن هذه الحصص للضعاف، لافتة إلى أن الطالب يكون مع طلاب ليسوا في المستوى نفسه فهناك من من يحتاج الى تقوية ابتداء من الحروف ومنهم من يحتاج الى تقوية للقراءة، مؤكدة ان القرار يحتاج إلى إعادة نظر وخطة معدة بالاشتراك مع التوجيه والمدارس.

من جانبها، قالت منى العنزي مديرة مدرسة تيماء الابتدائية للبنين ان الوزارة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من القرارات في عدة مشاريع من أهمها (الوثيقة - نظام تقويم الدرجات - حصص التنمية - إلغاء الحصة السابقة بسبب إلغاء حصة مهارات الحياة)، وجميعها قرارات تشوبها بعض السلبيات والتخبطات في التنفيذ.

نأخذ على سبيل المثال حصص التنمية جاءت هذه الفكرة دون دراسة من مجموعة إعداد الوثيقة ولم يتم تحديد الوقت والمادة وألقيت على كاهل رئيس القسم، مشيرة إلى أن من أهم الآثار السلبية لهذا المشروع تصنيف المتعلمين ضعيفا وممتازا مما يؤثر سلبا على نفسية الطالب وكثرة المتعلمين الضعاف في الفصل الواحد لأن المعلم غير معني بتقويتهم وكثرة المتعلمين الضعاف في الصف والمرحلة يعيق تجميعهم في مكان واحد.

وأضافت العنزي انه بسبب وجود المنهج الوطني فإن الوثيقة تتحدث فقط عن الصفين الأول والثاني الابتدائي لذلك المفترض انه يتناول أولى وثانية فقط ولكن لعدم وضوح الرؤية من الوزارة بآلية التطبيق فتم التطبيق من بعض المدارس على كل المراحل وهذا خطأ، موضحة ان الصف الأول الابتدائي لا يوجد ضعاف في الفصل الدراسي الأول وهو ما يسمى الآن الفترة الأولى بحسب الوثيقة الجديدة.

وأكدت على استحالة تطبيقه لعدم وجود نتائج تحليل فئات بسبب ان استخراج الشهادة يكون آخر الفصل الدراسي الأول.

وذكرت العنزي انه لوجود الكثافات الطلابية تواجهني مشكلة التطبيق النافع، كما انه لكثرة أعباء رئيس القسم تواجهني أيضا فكرة التفرغ التام للإبداع، مشيرة إلى ان هناك بعض المواد التوجيه فيها لا يلزم رئيس القسم بالتدريس فكيف أوكل له متابعة الضعاف في حصص التنمية (اللغة العربية ـ الرياضيات) إضافة الى عدم توافر القاعات الدراسية البديلة لتدريس المتعلمين.

وأضافت انه لا توجد رؤية واضحة وتحرك جاد من بعض التواجيه، مشيرة إلى أن ظهور حصص التوطين تزيد أعباء المعلم ورئيس القسم أضف إلى ذلك فإن إلغاء الحصة السابعة أوجد لدى زيادة في الفترة الزمنية للفرص.

من جانبها، قالت مديرة مدرسة مريم حمد بودي الابتدائية بنات إيمان الشطي إن السلبيات التي تم استخلاصها بعد تجربة حصص التنمية التي لا جدوى عديدة، منها استقطاع من زمن الحصة الأساسية وهذا ما يضر بمنهج الكفايات.

وتكليف رئيس القسم بتدريس هذه الحصة يعتبر غير عادل وزيادة على أعباء رئيس القسم وعند تطبيق هذه الحصة يتم توزيع باقي الحصص على المعلمات مما يزيد من أنصبتهن الرئيسية، إلى عدم وجود خطة ومتابعة هادفة من قبل التواجيه الفنية وعدم إعطاء حصص التنمية أي أهمية وعدم وجود منهج محدد لتنفيذ حصة النشاط أو التربية الحياتية لباقي الصفوف أثناء تنفيذ حصة التنمية.

وتابعت الشطي قائلة: «إحداث ضغط وارباك للجدول المدرسي مع وجود ساعات التخفيف كما ان معلمات اللغة العربية ذوات الأنصبة الكاملة والرياضيات يشعرن بضغط كبير عند تنفيذ حصة التنمية وعبء إضافي على رئيسة القسم لأنها مطالبة بزيارات للمعلمات وتنمية مهنية ومتابعة الأعمال التحريرية والاختبارات وكذلك متابعة حصص التوطين ويؤدي أيضا إلى إرباك للجدول المدرسي لوجود قانون التخفيف وكذلك غياب المعلمات، ما يضع الإدارة في موقف صعب لعدم وجود عدد كاف من المعلمات، مؤكدة على عدم قناعة إدارة المدرسة بحصة التنمية لأن حصص التقوية مطبقة بشكل أفضل من حصة التنمية.

من جهتها، قالت مديرة مدرسة أميمة بنت النجار ابتدائية بنات مي الرسام ان حصص التنمية أقحمت بداخل التوقيت والنصاب اليومي للحصص، وهي استقطاع 5 دقائق من توقيت الحصة الأساسية يخل بتركيب وسياق الحصة وخصوصا مع مستجدات الكفايات، كما ان توزيع الطلبة الضعاف كل يوم لمادة وتختلف بكل مرحلة يعتبر إرهاقا في توزيع العمل وارباكا للطالب الضعيف وانتقاصا له أمام أقرانه.

إضافة الى ان توزيع باقي الطلبة داخل فصولهم كحصة إضافية على المعلم يؤدي الى زيادة في نصاب المعلم.

وأضافت الرسام ان إقرار حصة التنمية للصفين الرابع والخامس وبهذا يكون هناك توقيتان داخل المدرسة سيسبب فوضى داخل المدرسة ويلقون المسؤولية على الإدارة المدرسية بإثبات قدرتها على القيادة، مشيرة الى ان تكليف رئيس القسم في تدريس هذه الحصة يعتبر إضافة لمسؤولياته التي يتجاهلونها عند إقرار هذه الحصة، خاصة وان مهام رئيس القسم بنصاب الحصص الأسبوعي، هي حصتان لاجتماع مجلس الادارة وحصتان لاجتماع القسم، وحصتان لتوطين التدريب لمعلمات الصف الأول ومثلها الصف الثاني ومثلها الصف الثالث، المجموع 6 حصص، موضحة ان زيارة معلمات القسم بواقع زيارتين في اليوم وبعد كل زيارة لمعلمة في القسم لابد من اجتماع خاص في المعلمة للوقوف على نتيجة الزيارة إضافة إلى متابعة الاختبارات الى متابعة النتائج والمناهج وذكرت ان هذا ليس الحصر الكامل لمهام رئيس القسم والنتيجة النهائية لنصاب رئيس القسم في الاسبوع هو (عشرون حصة في الاسبوع) وهذا دون احتساب حصص التنمية.