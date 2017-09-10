المؤتمر يعزز الانجازات البحثية

أحرز طلاب كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) جائزة أفضل بحث تطبيقي في مجال علوم الهندسة الحيوية الذكية، وذلك في مسابقة BioSMART 2017 التي أقيمت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر في باريس، فرنسا. وتم تنظيم المسابقة للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات «المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الذكية للهندسة الحيوية» الذي ينظم بدعم من مؤسسة البحث العلمي IEEE (مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) وشبكة العلوم Web of Science.

ويسعى المؤتمر لتعزيز الإنجازات البحثية في تطبيقات هندسة الطب الحيوي وعلم الاحصاء الحيوي والإلكترونيات الحيوية، ودعم التقنيات والمنهجيات المتعددة التخصصات والمشاريع التعاونية في مجال الهندسة.

وقد تنافس طلاب AUM في المسابقة لهذا العام مع طلاب من جامعات مختلفة في فرنسا، كوريا، الولايات المتحدة، مصر والمملكة المتحدة في فئتين هما أفضل بحث وأفضل بحث تطبيقي.

واعتمدت معايير المسابقة على مستوى خبرة الطلاب الجامعيين وأهمية الموضوع الذي تمت معالجته في مجال التكنولوجيا الحيوية الذكية وبراعة الطلاب في إعداد البحث وتقديمه. وخضعت الأوراق البحثية المقدمة من الطلاب لمراجعة اللجنة العلمية والتي تضم أكثر من 50 عضوا من أهل الاختصاص من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا واستراليا والولايات المتحدة ولبنان والسعودية والهند.

وفاز طلاب AUM عن فئة «أفضل بحث تطبيقي» من خلال مشروعين هما: «تطبيق الواقع الافتراضي للتعليم التفاعلي والتثقيفي» الذي قدمه الطلاب نور الحبيب، ومريم الحوطي وشوق العوضي. ومشروع «جهاز قابل للارتداء لتأهيل الشلل» للطلاب فاطمة الصائغ، وفاطمة الفضلي ومريم بوعباس.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الأبحاث الدولية التي تسعى لتعزيز التطبيقات التي تصل بين الهندسة الحيوية والتكنولوجيا الذكية، ويشكل مقصدا للباحثين من مختلف مجالات الهندسة، حيث يمكنهم من تبادل الأفكار المبتكرة التي تمهد لمستقبل أفضل.

وتخط جامعة الشرق الأوسط الأميركية من خلال هذا النجاح إنجازا جديدا في فضاء التكنولوجيا الذكية لتبرهن على امتياز منهجيتها التعليمية التي تعد جيلا من المبدعين ورواد العلوم الذكية ليقدموا حلولا استثنائية ومبتكرة.