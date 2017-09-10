بيتس: جاهزون لمساعدة طلبتنا في تحقيق أحلامهم التي يطمحون لتحقيقها

نظم مكتب حياة الطالب في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) اللقاء التنويري السنوي للطلبة المستجدين والذي بدأ في المسرح الكبير بالحرم الجامعي بحضور قيادات الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والادارات العلمية التي لها صلة بالطلبة، كما حضر ممثلو مجلس الجامعات الخاصة (PUC).

بدأ اللقاء بعرض فيلم تعريفي تحدث فيه رئيس الجامعة د. دونالد بيتس وهنأ فيه الطلبة المستجدين بالقبول وحثهم على الجد والمثابرة في التحصيل العلمي داخل قاعات الدرس وتمنى لهم التفوق والنجاح في مسيرتهم متعهدا لهم بكل الرعاية والاهتمام طوال مسيرتهم الأكاديمية، كما رحب بطلبة الجامعة الذين هم عماد ومستقبل الكويت، مناشدا الحضور على أنه من واجبنا في الجامعة الاهتمام بهم، وارشادهم واحتضانهم علميا.

مضيفا أنه ومن خلال هذا اللقاء نوجه رسالة واضحة بأننا وقبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، سنكون جنبا الى جنب مع طلبتنا، جاهزين لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم التي يطمحون لتحقيقها، ثم قدم عمداء الكليات وكذلك رؤساء الاقسام والادارات التي لها صلة بالطلبة عرضا عما يقدمونه للطلبة.

وأكدت عميد شؤون الطلبة بالجامعة د.رغد الكاظمي دعم العمادة للطلبة الجدد منذ لحظة وصولهم للتقديم في الجامعة وخلال مشوارهم الدراسي وقالت: اننا حريصون على تهيئة كل الظروف لخلق بيئة تعليمية واكاديمية متطورة وفق أعلى معايير التعليم الجامعي في عالم اليوم.

ورحبت رئيس مكتب حياة الطالب أنوار الصباح بالطلبة الجدد وقالت ان هدفنا تقديم منصة ملائمة وأدوات تحفز وتشجع الذكاء الاجتماعي بين طلبتنا فضلا عن التفوق الأكاديمي. وفي ختام اللقاء قام الطلبة بجولة في الحرم الجامعي تعرفوا خلالها على قاعات الدراسة، ومختبرات العلوم والكمبيوتر، والمركز الرياضي، واستديوهات التلفزيون والاذاعة، ومركز الخليج الاقتصادي الذي يعد من المرافق المتطورة في الجامعة.