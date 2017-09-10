أعلنت رئيسة لجنة طلبة الدراسات العليا التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية د.هند القادري أن اللجنة بصدد إقامة مؤتمر علمي في جامعة هارفارد الأميركية يجمع تحت سقف واحد طلبة الدراسات العليا في أميركا من مختلف التخصصات والولايات، وأكدت القادري أن المؤتمر سيقام برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وسيتضمن برنامج الملتقى إقامة دورة تدريبية للطلبة بالإضافة إلى عروض تقديمية علمية تهدف إلى تعريف الطلبة بالمشاريع البحثية التي يقوم بها زملاؤهم وتبادل المعلومات والمصادر وبحث سبل التعاون المشترك بين الطلبة مستقبلا في مجال البحث العلمي.



وأضافت القادري أن فقرات الملتقى ستتضمن ورشة عمل في مجال القيادة الاستراتيجية والإبداع بإشراف خبير من جامعة هارفارد، كما ستكون هناك فقرة للعروض التقديمية سيقوم خلالها مجموعة من الطلبة بعرض تجاربهم والمساهمة بأفكار من شأنها توفير حلول لعدد من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الكويتي وذلك باستخدام مبدأ البحث العلمي.

وتوجهت القادري بالشكر الجزيل لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها لهذه الأنشطة التي بدورها تسهم في تنمية مهارات طلبة الكويت في الولايات المتحدة على مستوى العلمي والمهني والاجتماعي.