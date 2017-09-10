ناشد المكتب الثقافي في العاصمة الأميركية واشنطن جميع الطلبة الكويتيين الذين تم اجلاؤهم من ولاية فلوريدا تحسبا لإعصار (إيرما) إلى ولاية جورجيا ان يتبعوا الإرشادات والتعليمات والتواصل المستمر مع فريق الطوارئ المتواجد في مدينة اتلانتا في جورجيا.

وقالت رئيسة المكتب د.أسيل العوضي في تصريح ان جزءا من فريق الطوارئ المكون من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الكويتية والمكتب الثقافي وصل الى مدينة اتلانتا في ولاية جورجيا وان باقي الفريق سيصل تباعا.

ودعت الطلبة الى التواصل مع فريق الطوارئ على الأرقام التالية:

0666-818-202

8335-303-304

8316-310-703

0366-600-310

8001-333-424

وحثث الطلبة الذين لم يغادروا ولاية فلوريدا على الاستمرار في التواصل مع فريق الطوارئ لاطلاعهم على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الإعصار.

من جانبها، تابعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أحداث إعصار ايرما وتفاقم قوته. وأبدت الجمعية أسفها لامتعاض بعض المواطنين من أداء المكتب الثقافي بواشنطن لعدم إجلاء الطلبة من تلك الولاية حتى قبل ٢٤ ساعة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت رئيس الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحافي انه رغم كل التحذيرات الواضحة بكبر حجم الكارثة المتوقعة التي لن تكفي استعدادات الجهات المختصة في الولايات المتحدة من صدها وفق تصريحات العديد من المسؤولين في وسائل الاخبار منذ أكثر من ٤ ايام، وقد طلبت السلطات الأميركية من المواطنين والسائحين الإخلاء حالا وعدم الانتظار.

وأوضحت العقاب انه تم التواصل مع وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.محمد الفارس للاستفسار عن خطوات التربية والملحق الثقافي في واشنطن، مؤكدة ان هناك تخوفات من أهالي ابنائنا الطلبة والطالبات في فلوريدا، لافتة الى ان الوزير طمأنها بانه متابع بشكل شخصي الأحداث بحيث تم تشكيل فريق طوارئ لإدارة إجلاء الطلبة.

وأشارت الى ان الفارس اكد انه تم تشكيل فريق طوارئ بالتنسيق مع وزارة الخارجية والدفاع والداخلية يتمركز في ولاية جورجيا لتنسيق الجهود وإدارة العمليات للتأكد من سلامة الطلبة كما سيتم التعامل مع وضع الطلبة اثناء وما بعد الإعصار. وأبدت العقاب أسفها لان هناك اعدادا من الطلبة اصروا على البقاء بعلم اهاليهم. واصفة ذلك بأنها «مفاجأة بالنسبة لنا ان يصر بعض الطلبة على البقاء رغم التحذيرات». وأهابت بأهالي أبنائنا الطلبة لضرورة الحرص على امتثال أبنائهم للتعليمات الوطنية في الولاية والإجلاء حفاظا على سلامتهم.