عبدالعزيز الفضلي

هنأت جمعية المعلمين الأسرة التربوية بشكل عام، وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية وموجهين وموجهات بشكل خاص، بمناسبة بدء أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، واستكمال انتظام 66156 معلما ومعلمة في مدارسهم بجميع المراحل التعليمية، مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم بصفتهم حملة راية العلم والمستقبل للوطن، وثقتها الكاملة في الحرص الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد كما العهد بهم من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه، وفي تحمل مسؤولياتهم الجسام في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمنه واستقراره، واضعين في الاعتبار الأول التوجيهات الأبوية لقائد الركب صاحب السمو الأمير في العمل على تحصين الشباب من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف، وغرس تعاليم ديننا الإسلامي السمحة والمعاني والأخلاق النبيلة والوطنية الأصيلة والوفاء والولاء وعمق الانتماء في نفوسهم للحفاظ على ثوابت وطننا العزيز وبما أنعم الله عليه من نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

كما هنأت الجمعية في بيان لها جميع القيادات التربوية وعلى رأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري وكل الوكلاء المساعدين ومديرو عموم المناطق ومديرو الإدارات، مؤكدة رغبتها وحرصها الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتشاور والتنسيق، وتفهم مطالبها التي تمثل رأي أهل الميدان ومن شأنها أن تساهم في تأمين الأجواء التعليمية المناسبة، مؤكدة أيضا حرصها الكامل على الوقوف إلى جانب الوزارة بكل قياديها جنبا إلى جانب من أجل تعزيز خطط التنمية والإصلاح ولتحقيق الأهداف المنشودة لمسيرتنا التربوية، وفي العمل بجدية على حسم ومعالجة القضايا والمسائل العالقة، والمضي قدما لتعزيز مكتسبات أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم، وفي توفير الأجواء اللازمة والمناسبة لهم لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

وأبدت الجمعية تفاؤلها للعام الجديد عقب الإنجاز الكبير للجمعية بدعم من أعضاء مجلس الأمة، ووزير التربية د. محمد الفارس، في إقرار التعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، وصدور القانون رقم 86 لسنة 2017 بإقرار هذه التعديلات، كما أبدت تفاؤلها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الوزارة خلال فترة إجازة الصيف، ومن أبرزها تثبيت مناصب مديري المناطق التعليمية بالأصالة، واعتماد مديري الشؤون التعليمية لكل المناطق التعليمية، وتسكين بعض الوظائف القيادية والإشرافية والتواجيه، والمضي قدما في صرف مستحقات الأعمال الممتازة، والنظر باهتمام للتظلمات المرفوعة في شأنها، والمضي قدما في تطبيق قرار الإحالة إلى التقاعد لمن أمضى في الخدمة 34 عاما، إلى جانب استكمال الاحتياجات من الهيئات التعليمية، واستكمال استعدادات العام الدراسي الجديد.

وجددت الجمعية ثقتها بحرص الوزارة وقياداتها في استكمال أعمال الصيانة بالمدارس، وتوفير كل الإمكانيات والاحتياجات للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات وعدم تحميلهم الأعباء الإضافية والاستفادة من كل المنعطفات والتجارب السابقة، ومعالجة السلبيات والمعوقات أولا بأول، وبما يساهم في تأمين أجواء الاستقرار اللازمة والمناسبة لخطط واستعدادات العام الدراسي وسد كل جوانب النقص والتركيز على بلورة الخطط القادرة على مواجهة كل الاحتمالات الطارئة.

وجددت في بيانها وقوفها الكامل مع الأسرة التربوية وجنود الميدان لتحقيق مطالبهم المشروعة ولتأمين الأجواء التربوية المناسبة لهم، وفي تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها لصالحهم وصالح مسيرتنا التربوية وتحقيق أهدافها المنشودة