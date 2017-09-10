عبدالعزيز الفضلي

فيما يكتمل اليوم دوام الادارات المدرسية بمباشرة المدارس الثانوية اعمالهم يدشن تلاميذ الصف الاول ابتدائي العام الدراسي الجديد 2017/2018 وبالشكل التدريجي الذي اعتادت عليه وزارة التربية سنويا وفي بداية كل عام دراسي على ان ينضم لهم غدا الاثنين بقية صفوف الابتدائي، وطلبة المرحلة المتوسطة يعقبه دوام رياض الاطفال بعد غد الثلاثاء ومن ثم دوام طلبة المرحلة الثانوية 17 الجاري.

وقد استعدت التربية جيدا ووفق الامكانيات المتاحة لها لاستقبال اكثر من نصف مليون طالب وطالبة في التعليم الحكومي والخاص للعام الحالي حيث كثفت جهودها طوال فترة الصيف لتهيئة الاجواء المناسبة للمعلمين والمتعلمين من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة الاستعدادات وتجهيز المدارس من كتب وتكييف وبرادات مياه وهيئات تعليمية. وفي هذا السياق اكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي أن استقرار الهيئات التعليمية والادارية في الادارات المدرسية يعد أولوية لكون هذا الاستقرار يحقق ضمان انطلاق العام الدراسي بكل يسر، مبينة ان ادارة المنطقة تضع في خططها للاستعداد تحقيق الرضاء الوظيفي وتلبية تحديد مراكز رغبات النقل والتعيين قدر الامكان للوصول للاستقرار المأمول. واضافت في تصريح صحافي أن ادارة المنطقة لا تألو جهدا في رسم سياسة الاستقرار وتحقيقه خاصة في المناطق الجديدة والاخرى التي تشهد كثافة في طلبات النقل لها التي تم استيفاء كافة النواقص في الهيئتين التعليمية والادارية وهي مناطق جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات والقيروان والدوحة حيث تم وقف النقل لها، مبينة أن الخطة الموضوعة حاليا من قبل مراقبي المراحل هي تسكين النواقص ان وجدت في المناطق الاخرى التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.

ودعت الخالدي الادارات المدرسية الى متابعة الاحتياجات لضمان استقرار الجداول المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الاول، متمنية التوفيق للعاملين في مدارس المنطقة ولابنائنا المتعلمين بعام دراسي مليء بالجد والاجتهاد والتميز.

حجز كلي جديد لقطاعات «الداخلية» حتى 5 أكتوبر

محمد الجلاهمة

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، قرارا بحجز كلي لعدد من قطاعات وزارة الداخلية الميدانية على ان ينتهي الحجز الكلي يوم 5 اكتوبر كما تم الطلب من الكتبة ارسال اسماء المستفيدين من قوة الشرطة تمهيدا لصرف البدل المستحق جراء الحجز.

وتضمنت البرقية التي اطلعت عليها «الأنباء» الآتي: بالإشارة الى أوامر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بحجز القوة حجزا كليا اعتبارا من يوم الاحد 10 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس 5 اكتوبر المقبل على ان تعود القوة الى عملها الطبيعي من يوم الجمعة 6 اكتوبر، وعلى كتبة المخافر وكتبة القطاعات المشمولة الأخرى اعداد كشوفات الحجز من 10/9 وحتى 30/9 ومن 1/10 وحتى 5/10 حسب الأيام.

كلّفت الدوريات بالتواجد في الطرقات الرئيسية ومحيط المدارس

الحشاش: «الداخلية» استعدت لبدء العام الدراسي

مشاري المطيري

العميد عادل الحشاش

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش أن وزارة الداخلية اتخذت كل الاستعدادات والإجراءات الأمنية والمرورية التوعوية ليتكامل عمل قطاعاتها وأجهزتها مع عمل الجهات الأخرى المختصة في الدولة، مضيفا ان الخطة الأمنية والمرورية الشاملة تهدف إلى توفير حالة من الأمان على الطرق والشوارع الداخلية والسريعة وعند المدارس، وتسهيل انسيابية حركة المرور في كل المحافظات، مشيرا إلى أن قطاع الأمن العام ممثلا بمديريات الأمن في كل محافظة وقطاع المرور وقطاع العمليات ممثلا بالإدارة العامة لشرطة النجدة، حيث ستتواجد دوريات الأمن والمرور والنجدة في الطرق الرئيسية والشوارع المحيطة بالمدارس وأمام المدارس لتنظيم حركة السير ومنع الازدحامات حولها.

وأشار إلى أن إدارته أعدت حملات إعلامية لتوعية وإرشاد الطلبة والسائقين والمشاة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، تحت شعار «عيالنا بعيونا».