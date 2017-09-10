الملتقى سيخرج بعدد من المقترحات والتوصيات سترفع للمسؤولين





عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي دعم الكويت اللامحدود لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الخدمات الحياتية لهم، مشددا على انهم شريحة غالية على قلوبنا ونعمل على تسهيل امورهم.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الطريجي للصحافيين صباح امس خلال افتتاحه فعاليات الملتقى التطبيقي للصم في الحركة الكشفية والذي تنظمه جمعية الكشافة على مدى اسبوع بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الكشفية العربية.

وأشار الى ان الكويت ترحب باستضافة هذا العدد الكبير المشارك في هذا الملتقى من الدول العربية الشقيقة، مثمنا دور المنظمة الكشفية العربية على دعمها لجمعية الكشافة لإقامة مثل هذه الملتقيات الهادفة.

وتمنى الطريجي ان يخرج الملتقى بعدد من المقترحات والتوصيات والتي سنرفعها إلى المسؤولين بالكويت والمنظمة الكشفية العربية وايضا للدول الاخرى وذلك لاستمرار دعم ابنائنا واخواننا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال مدير ادارة خدمة وتنمية المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية احمد محمد ان هذا الملتقى يجسد المعنى الاصيل للكشفية وتأكيدها على انها حركة مفتوحة للجميع، مشيرا إلى اننا الآن ننفذ وعدنا بعد عمل مستمر لمدة خمس سنوات متتالية. واوضح محمد ان الموسوعة تعتبر مبادرة عربية وسوف نكمل العمل عليها لتصل الى العالمية ليقوم باستخدامها الصم في شتى انحاء العالم وستترجم بالانجليزية ليسهل على الجميع استخدامها.

من جهته، قال امين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم الكندري ان الاتحاد العالمي للصم، وهو منظمة دولية تمثل ما يقارب 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يحتفل في الأسبوع الأخير من سبتمبر من كل عام بأسبوع الأصم العالمي وهو احتفال بإنجازات مجتمع الصم وثقافة الصم الغنية، مشيرا الى ان ذلك يعد أيضا تذكير بالظلم الواقع على هذه الفئة في جميع أنحاء العالم.