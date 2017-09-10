( التزام تربوي من اول يوم )

مدراء المناطق جالوا على مدارسهم واشرفوا الدوام

عبدالعزيز الفضلي



فيما يلتحق بقية طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة صباح غد في مدراسهم دشن تلاميذ الصف الاول ابتدائي صباح اليوم العام الدراسي الجديد وسط استعدادات جيدة قامت بها وزارة التربية

وقضى مدراء المناطق التعليمية يومهم امس في جولات تفقدية للمدارس للاطمئنان والاطلاع على سير العمل في اول يوم دراسي وذلك بمتابعة دقيقة من قبل وزير التربية د محمد الفارس والوكيل الاثري .

وقال مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد عقب جولة قام بها لعدد من مدارس المنطقة انه تم الاستعداد لاستقبال الطلبة في المدارس وتوفير اهم الاحتياجات للمتعلمين من تكييف وبرادات مياه وكتب اضافة الى هيئة تعليمية معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع الادارات المدرسية على التزامها بالدوام وتفاعلها مع تلاميذ الصف الاول ابتدائي .

واوضح أن هناك 135 مدرسة تحتوي على 2972 فصلاً دراسياً بكثافة طلابية 25 طالباً في كل فصل مشيرا الى ان العدد الاجمالي للطلبة 74511 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 2017-2018 بمنطقة الفروانية التعليمية .

واشار الى انه تم تقديم دورة تدريبية للمعلمين الجدد في مدارس المنطقة وذلك لتدريبهم على الامور الفنية والادارية وكذلك اطلاعهم على النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة متمنيا للجميع عام دراسي موفق .

من جانبه اكد مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث في تصريح للصحافيين عقب جولة قام بها في مدرسة أميمة بنت خلف الإبتدائية " انه تم تسكين 14 مدير مدرسة في المراحل التعليمية الثلاثة و12 مدير مدرسة مساعد وتم عقد دورة تدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية الجدد وشملت جوانب فنية وإدارية لإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع أبنائنا الطلبة وفق النظم واللوائح الخاصة بوزارة التربية".

وبين الغيث أن عدد المدارس كبير والإستعدادات كانت حسب الأصول ولكن ممكن تكون هناك بعض المعوقات البسيطة من حيث أجهزة التكييف أو المشارب ونحن على أتم الإستعداد لتوفيرها في السرعة الممكنة ونحن نضع هذه الإحتياطات في عين الإعتبار مع إنطلاقة العام الدراسي مؤكداً الإنتهاء من توزيع الكتب على طلبة الصف الأول وسيتم اليوةم توزيعها على بقية الصفوف ولا معوقات في موضوع الكتب حيث قامت الإدارات المدرسية سلفاً بحصر عدد الكتب ومقارنتها بعدد الطلبة المتوقع تسجيلهم وفق الميزانيات الموجودة.

وأكد الغيث أن لا نقص في عاملات النظافة حيث باشرت الشركة في 20 أغسطس ولم نواجه نواقص كبيرة بإستثناء بعض الامور البسيطة التي تداركتها الشركة ولم نعاني حتى اللحظة من نقص العمالة أو شكاوى من الإدارات المدرسية تتعلق بنظافة المبنى المدرسي .

وأشار إلى تنظيم المقابلات الخاصة بتسكين ما يقارب من 90 في المئة من الوظائف الإشرافية الشاغرة وبصدد إصدار القرارات الخاصة بشغل هذه الوظائف وهناك جهات رقابية تتابع ونتأمل الإنتهاء منها خلال الشهر الجاري.

وعن مبنى منطقة الجهراء التعليمية قال " من مشاريعنا الجديدة في منطقة الجهراء التعليمية إنشاء مركز خدمة متكامل للمراجعين والطلبة ومنتسبي المنطقة من معلمين وإداريين وذلك لإنجاز معاملاتهم في مكان واحد إضافة إلى إدخال جهات أخرى مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسهيل إجراءات المعلمين وإنجاز معاملاتهم " مؤكداً إفتتاح الصالة والتنسيق مع الهيئة لتوفير الموظفين المسؤولين عن تقديم هذه الخدمة وجاري التنسيق مع الداخلية أيضاً لتوفير الموظفين وسيتم ذلك قريباً إن شاء الله ".

من جانبه أكد امين الصندوق في جمعية سعد العبدالله التعاونية محمد عوض الرشيدي انه انطلاقا من الرؤية الخدماتية التعاونية في تشجيع وتحفيز الطلبة في اول بداية عام دراسي تم توزيع هدايا على كافة طلبة المرحلة الاولى الابتدائية في مدينة سعد العبدالله والبالغ عددهم 12 مدرسة ، موضحا ان مجلس الادارة يعمل على ترجمة العمل كمؤسسة خدماتية غير ربحية.

واوضح الرشيدي في تصريح صحفي انه من اوجه الدعم للطلبة وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات مدرسية تم تنظيم مهرجان للقرطاسية في سوق المركزي ق "١٠" ، وحاليا المهرجان مستمر لغاية 10 اكتوبر 2017 ، مضيفا انه ايضا الجمعية حريصة على الشراكة المجتمعية مع وزارات الدولة والهيئات الحكومية ومنها دعم الطلبة.

من جانبها أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي إن اليوم الاول لدوام تلاميذ المرحلة الابتدائية الصف الاول ابتدائي شهد التزاما في نسبة حضور الطلبة في مختلف مدراس المرحلة بالمنطقة.



واشارت الخالدي في تصريح صحافي خلال جولتها على عدد من المدارس الى ان الادارات المدرسية تميزت في كسر الحاجز النفسي والخوف لدى الطلبة المستجدين من خلال الفقرات التي تم تنظيمها من قبل المعلمين والمعلمات خصوصا وان طلبة الصف الاول ابتدائي يلتحقون بمرحلة جديدة بالنسبة لهم وانتقالهم من مرحلة رياض الاطفال لافتة الى ان اليوم الأول شهد سماح الادارات المدرسية لاولياء الامور بالحضور مع ابنائهم والبقاء معهم في المدرسة والدخول معهم الى الفصل لترغيب الطلبة في المدرسة والتعرف على زملائه ومعلماته والقيام بجولة تعريفية في مرافق واروقة المدرسة مشيرة إلى إن جميع مدارس المرحلة الابتدائية نظمت يوما متميزا لاستقبال الطلبة من خلال برامج ترفيهية وانشطة تتضمن العابا ومسابقات في جو اسري تربوي هادف لخلق بيئة مدرسية جاذبة

واعربت الخالدي عن شكرها وتقديرها لكل الادارات المدرسية العاملة على جهودها التي بذلتها لاستقبال ابنائنا الطلبة, متمنية لهم عاما دراسيا جديدا ملؤه التفاؤل والجد والمثابرة والعطاء من اجل بناء وطننا والتميز في التحصل العلمي .

وفي منطقة الأحمدي التعليمية قام مديرها وليد العومي بجولة على مدارس المنطقة متفقدا سير العملية التربوي خلال انطلاقتها الجديدة.

حيث عبر العومي عن ارتياحه لما تقوم به الإدارات المدرسية في المرحلة الابتدائية من جهة التنظيم الإداري والفني، متمنيا لهم بداية عام مصحوبة بالأمل والعمل خدمة للمنظومة التعليمية والتربوية.

كما أعرب مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية عن بالغ سعادته لما رآه خلال جولته التي زار بها عددا من المدارس، من تجاوب وتفاعل تلاميذ الصف الأول ابتدائي بنين وبنات في يومهم الدراسي الأول والذي رافقته بعض الأنشطة التربوية والرياضية والترويحية تشجيعا للتلاميذ على الانخراط في المنظومة التعليمية والتربوية بكل سهولة ويسر.

إلى ذلك عقد العومي والقيادات التربوية في منطقة الأحمدي التعليمية اجتماعا بمديرات رياض الأطفال تناول خلالها آخر المستجدات الإدارية والفنية معهم.