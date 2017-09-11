ثامر السليم

أكد المسؤول التنفيذي العميد المكلف بكلية تكنولوجيا الطيران م.مرزوق الشريفي أن الكلية حرصت على توفير أفضل الورش والمعامل التي لن تجدوها إلا في شركات الطيران الكبرى، فلدينا عدد من الطائرات يتدرب عليها الطلبة عمليا، وكذلك ورش الميكانيكا والإلكترونيات والمحاكيات التشبيهية، وورش «الفايبر جلاس» لصناعة هياكل الطائرات والمحرك النفاث الذي يزن خمسة اطنان، حيث حرصنا على توفير كل هذه الإمكانيات ولن ندخر جهدا في تقديم أعلى مستويات التعليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء التنويري للطلبة المستجدين الذي اقامته كلية تكنولوجيا الطيران أمس، بحضور ممثلي مجلس الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي سارة الشاهين وريم العقاب اللتين عرضتا في شرح مفصل قواعد الابتعاث الداخلي والامتيازات التي يحصل عليها الطالب المبتعث.

وقال الشريفي: ان الكلية تعمل جنبا الى جنب مع مركز التدريب الاسكتلندي «AST» التابع لكلية «بيرث» ذات الصيت الواسع والحسن والمعروفة محليا وعالميا لجميع القطاعات المدنية والعسكرية، وهذا يسمح لطلبة الكلية بالاضافة الى الحصول على الشهادة المحلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والإدارة العامة للطيران المدني، الحصول أيضا على شهادة الاعتراف «COR» من «AST» اقوى شهادة عالميا في مجال هندسة صيانة الطائرات، كما أن الكلية معتمدة أيضا من سلطة الطيران المدني البريطاني «CAA» والمعتمدة لدى انظمة وكالة سلامة الطيران الاوروبية «EASA».

وأضاف أن الكلية تقبل خريجي القسم العلمي للالتحاق ببرنامج هندسة صيانة الطائرات، كما تقبل خريجي الثانوية بتخصصي العلمي والأدبي وذلك في برنامج فنيي الصيانة.

وأشار إلى أن الكلية وقعت بروتوكولات التعاون المشتركة مع الجهات المتخصصة وعلى رأسها الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية لتصبح أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والسوق العالمي أيضا.

وشهد اللقاء التنويري عرض فيديو قصير يستعرض بعض الانجازات والتجهيزات الجديدة بالكلية، وكذلك الإجابة عن أسئلة الطلبة حول دائرة اللغات والدراسات التمهيدية ودائرة الشؤون الاكاديمية والتدريب ونبذة وافية حول كورس السنة التمهيدية.

وألقى كلمة الختام الكابتن سعود الهزاع حول الطيران والطيارين، واحتياجات سوق العمل لمثل هذه التخصصات المهمة.