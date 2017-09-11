الاهتمام بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» وتقديم جميع المساعدات والتسهيلات المتاحة والسماح لهم بالدخول بسياراتهم

أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه بمناسبة بدء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2017/ 2018 وحرصا من إدارة الأمن والسلامة على تهيئة وتأمين الجو العلمي والأكاديمي للهيئة التدريسية والطلاب والموظفين، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والأعمال والأمنية، موضحا أن إدارة الأمن والسلامة لا تألو جهدا في سبيل تهيئة جو أمني مناسب داخل جامعة الكويت، ما يساعد على التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات جامعة الكويت وذلك على مدار العام.

وأوضح الياقوت أنه تم عقد اجتماع موسع بشأن الاستعدادات للعام الدراسي 2017/ 2018، ضم كلا من مشرفي الأمن والسلامة ومشرفي المواقع ومساعديهم، والمسعفين بالعيادات الطبية، بالإضافة إلى الإطفائيين بالإدارة وذلك لمناقشة كل الأمور المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية، كما ناقش الاجتماع كيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، وضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الأول بالجامعة.

وذكر أنه تم التوجيه والعمل على توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية على مسؤولي الأمن بالمواقع، استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، وتم تنظيم تواجد مشرفي الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية والكليات، وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد ومشرفي الأمن عن قرب وتوجيه الإرشادات المهمة لهم.

وأضاف الياقوت أنه تم إصدار التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» والحرص على تقديم جميع المساعدات والتسهيلات المتاحة والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى كلياتهم بسهولة ويسر.

كما قامت إدارة الأمن والسلامة بمخاطبة وزارة الداخلية لفرز دوريات مرور وذلك لتنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة للحد من الازدحام المروري وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات وكذلك الموظفين عن عملهم.

وبين الياقوت أنه تم التنسيق مع الإدارات المعنية بالجامعة والجهات الخارجية ذات الصلة مثل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، وذلك لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية في الطرق المؤدية لموقع الجامعة بالشويخ خاصة بعد الأعمال الإنشائية التي طرأت حاليا في محيط الجامعة، كما تم تجهيز العيادات الطبية في المواقع الجامعية التي بلغ عددها الآن (13) عيادة وتم تزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة التي تحدث بالجامعة، وكذلك استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة (وزارة الداخلية ـ إدارة الدفاع المدني ـ وزارة الصحة)، وذلك لإقامة المحاضرات التوعوية والتثقيفية في جانب السلامة العامة والوقائية.