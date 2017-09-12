هنأ مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وموظفيها بمناسبة حلول العام الجامعي الجديد 2017 /2018.

جاء ذلك خلال جولة قام بها د.الأنصاري لتفقد عملية استكمال جداول الطلبة والسحب والإضافة للفصل الدراسي الجديد.

وأشار مدير الجامعة خلال زيارته إلى صالات التسجيل في موقع كيفان والمتمثلة بكليات الآداب والتربية والشريعة والدراسات الإسلامية، وموقع الشويخ والمتمثلة في كليات العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية للاضطلاع على سير عملية التسجيل في الكليات الجامعية المختلفة والاستماع لآراء الطلبة حول عملية استكمال جداولهم الدراسية وما قد يتعرضون له من عوائق كالشعب المغلقة.

وأعرب عن رضاه التام لحُسن سير عملية استكمال جداول الطلبة والسحب والإضافة، مشيرا إلى سعي الإدارة الجامعية للمساهمة في فتح شعب جديدة للطلبة والتي ستسهم في وضع حلول ملموسة لقضية الشعب المغلقة في بعض التخصصات.

وتقدم د.الأنصاري بجزيل الشكر والامتنان لعمداء الكليات والعمداء المساعدين والعاملين في مكاتب التوجيه والإرشاد ومركز اللغات على حسن تعاملهم في استقبال الطلبة وحل مشاكلهم بالإضافة إلى سير العملية على أحسن وجه.

وناشد د.الأنصاري الطلبة الذين يعانون من انخفاض في المعدل الدراسي التوجه إلى مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية لأخذ الإرشادات الأكاديمية الصحيحة من أجل تفادي الوقوع في الإنذارات وبالتالي التعرض للفصل من الجامعة.