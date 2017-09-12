الخالدي: نُسخر كل جهودنا وإمكاناتنا لخدمة أبنائنا الطلبة أعلنت مديرة إدارة الإنشاءات والصيانة م. حميدة الخالدي، عن قيام إدارة الإنشاءات والصيانة بتجهيز المباني الجامعية ورفع كفاءتها وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018.

قالت الخالدي إنه وكالمعتاد سنويا وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة بجامعة الكويت تقوم إدارة الإنشاءات والصيانة ممثلة في قطاعات الصيانة بمواقع الجامعة المختلفة برفع أقصى درجات التأهب والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تعكف قطاعات الصيانة مستغلة العطلة الصيفية وخلو المباني الجامعية من الطلاب فتعمل على إعادة صيانة وتجهيز المباني الجامعية لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات وفقا لخطة الإدارة السنوية لاستقبال العام الدراسي فيتم عمل الصيانة الدورية اللازمة في كافة المواقع الجامعية من أعمال صحية وتكييف وميكانيك وكذلك صبغ القاعات الدراسية والصيانة اللازمة للمصاعد وتهيئة الطرق والممرات الخارجية.

وذكرت الخالدي أنه في موقع الجامعة بالخالدية على سبيل المثال لا الحصر تم تجديد للقاعة (125) في مبنى (KH-31) وتجديد عدد (3) دورات مياه بمبنى (KH-14) وتجديد شامل لعدد (10) مختبرات بمبنى (KH-31) وجار تأهيل منطقة النافورة المركزية وكذلك تم تنفيذ مظلة ممر (KH-9) وغير ذلك.

وفي موقع الجامعة بكيفان تم الانتهاء من مبنى العيادة الصحية وموقف سيارة الإسعاف ومكتب استخراج الهويات الجامعية ومكاتب الأمن والسلامة بالإضافة إلى عمل صيانة شاملة لأنظمة التكييف وأعمال أصباغ لمباني الكليات وغير ذلك.

وتابعت أما موقع الجامعة بالشويخ فقد تم تجديد عدد (2) دورة مياه عمومية في كلية العلوم الادارية تابعة لإدارة التوجيه والإرشاد و(3) دورات مياه بقسم اللغة الانجليزية والإدارة العامة بنفس الكلية، إضافة إلى تجديد واجهة مبنى المحطة المركزية بلمسة جمالية إضافية للموقع، وكذلك عمل إصلاحات وإعادة تأهيل لأجزاء من الاستاد الرياضي تضيف لمسة جمالية للموقع واستعدادا لحفل تكريم الخريجين بحضور سمو ولى العهد حفظه الله ورعاه.

وعلى صعيد قسم الزراعة جار تجميل وتزيين الطرق والممرات والساحات ومناطق الكليات والإدارات ومداخل البوابات بجميع قطاعات الجامعة بالنباتات المستديمة المزهرة والأشجار والشجيرات المختلفة الأشكال وتنظيف أحواض الزراعة وإزالة المخلفات خارج مواقع الجامعة، وتم قص وتشكيل وتهذيب الأشجار بموقع الشويخ، وزراعة الأحواض الزراعية بالنباتات المختلفة بموقع كيفان، وقص أرضية كرة القدم بموقع العديلية، وتنظيف أحواض الزراعة بموقع الخالدية.

وأردفت الخالدي أن خطة الإدارة الاستراتيجية تم صياغتها بما يتناسب مع تطوير الأداء وتحسين المستوى والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الإدارة وذلك بما يتناسب ويتماشى مع مواكبة التطورات للتقدم العلمي، وبينت الخالدي أنه يتم استخدام أحدث البرامج بأقسام الإدارة المختلفة، لافتة إلى أن الإدارة حاليا تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وهامة مثل مواقف السيارات بكيفان والخالدية وتوسعة مكتبة الطالب بالشويخ وتجديد سكن الطلبة رقم (1) وتجديد قاعة التشريح بكلية الطب.

وقالت: «إننا حريصون على رفع معدلات نسب الإنجاز بالمشاريع قيد التنفيذ وذلك استغلالا لعطلة الصيف.

وفي إطار سعي الإدارة الجامعية والأمانة العامة لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي الجامعة ذكرت الخالدي أن الإنشاءات والصيانة لديها خططها السنوية التي يتم تفعيلها ببرامج زمنية محددة ومنها على سبيل المثال خطة طوارئ الصيف وخطة استقبال العام الدراسي الجديد، كما أن جامعة الكويت ماضية في ترشيد استهلاك الطاقة سواء من خلال اتخاذ جميع التدابير من ترشيد للطاقة أو استخدام نظام الإضاءة الموفرة بالجامعة.

وأضافت الخالدي قائلة: «اننا ماضون في توفير المناخ التعليمي المناسب لأبنائنا الطلاب والطالبات»، وناشدت كل مرتادي المواقع الجامعية والطلبة المحافظة على المرافق الجامعية والتقيد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الأمانة العامة.