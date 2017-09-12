أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر أهمية وضع خطة مرورية للحد من الازدحامات التي تشهدها البلاد، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يزيد من الأزمة تعقيدا، لاسيما ازدياد عدد المركبات.

وشدد المطر في تصريح صحافي على ضرورة تأمين وتوفير التغطية المرورية وفرض السيطرة على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسة والفرعية تجنبا للازدحامات والاختناقات المرورية المتوقعة بالنظر لبداية العام الدراسي.

وحث المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وآداب المرور وتوعية سائقيهم بعدم الوقوف على كتف الطريق لإنزال الطلبة واختيار الطريق المناسب أثناء الذهاب والعودة من والى المدارس.

وأكد ان المشكلة المرورية في الكويت لن تنتهي ما لم يتم الاهتمام بالنقل الجماعي والتوجه إلى اعتماده ابتداء من المدارس وجعله إلزاميا، كما يجب ان تبادر شركات النقل الجماعي الحكومية والخاصة الى رفع مستوى الراحة والترفيه في حافلاتها لتشجيع المواطنين على التوجه للنقل الجماعي، مطالبا أولياء الأمور بالتعاون مع رجال المرور للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.