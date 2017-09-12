صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة انتظموا بدراستهم أمس والمنظومة تكتمل الأحد المقبل بدوام «الثانوية»

عبدالعزيز الفضلي

فيما ينتظم نحو 44 ألف طفل في مرحلة رياض الأطفال اليوم في مدارسهم، التحق امس بقية طلبة صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على ان تكتمل منظومة العملية التعليمية بشكل كلي يوم الأحد المقبل بدوام طلبة المرحلة الثانوية.

بدورها، واصلت القيادات التربوية جولاتها التفقدية على المدارس حيث أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد ان الوضع مطمئن في المدارس، مشيرا الى ان الأمور تسير بصورة جيدة وفق الخطة الموضوعة بالتعاون مع الادارات المدرسية بمختلف مراحلها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به بوحمد للصحافيين عقب جولة تفقدية قام بها امس على عدد من مدارس المنطقة اطلع خلالها على كيفية استقبال الطلبة وانتظامهم في الدوام المدرسي للعام الجديد، واشار الى ان المنطقة حرصت على توفير افضل الإمكانيات للمعلمين والمتعلمين سواء من ناحية التكييف وبرادات المياه او الهيئات التعليمية، مشيرا الى بذل قصارى الجهد لتذليل وازالة المعوقات التي تواجه انطلاق العام الدراسي.

واشاد بوحمد بالدور الكبير الذي تقوم به الادارات المدرسية وخلق أجواء محببة للطالب وجعل المدرسة بيئة جاذبة، مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على هيئاتنا التعليمية والإدارية التي تعي جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقها.

من جانبه، أكد مدير مدرسة مسعود بن سنان المتوسطة بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية د.محمد الحاضر أن المدرسة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ العام الماضي، وذلك من خلال وضع الخطط فيما يخص الميزانية الجديدة وتشكيل اللجان ورفع كشوف العام الحالي، لمعرفة عدد الطلبة الذي بلغ 710 طلاب موزعين على 24 فصلا مدرسيا.

وأضاف الحاضر: تم التأكد من إجراءات الصيانة والتواصل مع المهندسين المختصين لضمان صلاحية المبنى، وإجراء مسح كامل لجميع أركان المدرسة للتأكد من جاهزيتها، وحصر الكتب المدرسية وطلب الكميات الإضافية لتكون جاهزة قبل يومين من بدء الدوام الرسمي.

وأشار إلى أن اليوم الأول سار بسلاسة ويسر، وقد تم تخصيص لجنة لاستقبال طلبة الصف السادس وأولياء أمورهم بمسرح المدرسة، لتعريفهم باللوائح والنظم المدرسية للمرحلة المتوسطة من خلال برنامج تعريفي، إلى جانب قيامهم بجولات لمعرفة مكونات المبنى المدرسي (الإدارة المدرسية، العيادة، المقصف، الفصول الدراسية، المكتبة المدرسية ودورات المياه) بالإضافة إلى اللجان الأخرى التي استقبلت بقية صفوف المرحلة المتوسطة (السابع، الثامن والتاسع) بالترحيب والتهنئة وتعليق اللوحات الإرشادية.

وبين الحاضر أن التعاون المستمر بين الإدارة المدرسية وفرق العمل ساهم بشكل كبير في إنجاح سير اليوم الدراسي الأول بسهولة ويسر، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح بما يصب بمصلحة الطالب.

بدورها، ذكرت مديرة مدرسة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية باسمة بن عيسى أن المدرسة استقبلت طالباتها باللوحات الإرشادية المتضمنة نصائح لحثهن على الاجتهاد والمثابرة، بالإضافة إلى توزيع المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة لإزالة التوتر وإضفاء جو من الراحة لطالبات الصف السادس بوجه خاص.

وأشارت الى أن عدد طالبات الصف السادس بلغ 135 طالبة والصف السابع كذلك، أما طالبات الصف الثامن فقد بلغ عددهن 120 طالبة وبلغ عدد الطالبات في الصف التاسع 127 طالبة ليكون مجموع الطالبات في المدرسة 517 طالبة.

وأضافت أنه تم توفير الكتب المدرسية وتجهيزها لكل طالبة على حدة ووضعها على أدراج الفصل حتى يسهل حصول الطالبة عليها، متمنية من الطالبات الالتزام باللوائح والنظم المدرسية والتحلي بالأخلاق والقيم والعمل على الجد والمثابرة لإنجاح العام الدراسي الجديد.

من جهتها، ذكرت مديرة مدرسة الظهر المتوسطة بنات بمنطقة الأحمدي التعليمية سعاد العتيبي أنه تم توزيع لجان استقبال طالبات المدرسة والذي يبلغ عددهن 587 طالبة، وتم تجهيز الفصول بجميع مستلزماتها، كما تم ترتيب الأدراج وتجديد طلاء الحوائط وتجهيز السبورات، والتأكد من صلاحية وحدات التكييف والإضاءة، لتوفير سبل الراحة للطالبات في الفصل.

وأثناء طابور الصباح المدرسي قالت العتيبي: «أرحب بطالباتي بمناسبة العام الدراسي الجديد وأدعوهن للالتزام بنظم المدرسة واحترام معلماتهن والمحافظة على مرافق المدرسة والمواظبة على الدراسة أولا بأول، لتحقيق النتائج المرجوة، مطمئنة طالباتها بأن المدرسة وجميع العاملين بها بمنزلة أسرة ثانية لهن».

عسكري يحرس الطلبة انتظاراً لوصول أولياء أمورهم

عبدالعزيز الفضلي

ضرب عسكري بوزارة الداخلية اروع الأمثلة في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة في يومهم الدراسي الأول يوم امس حيث جلس مفترشا الأرض معهم ينتظر أولياء أمورهم للحضور واصطحابهم ولم يترك العسكري المدرسة لحين تأكده من مغادرة جميع الطلبة.

مصادر تربوية تساءلت اين معلمي ومعلمات المناوبة الذين يفترض ان يكونوا مكلفين وحسب جدول زمني للبقاء مع الطلبة حتى مغادرة آخر طالب المدرسة !!

بالتعاون والتنسيق بين «الداخلية» و«التربية»

«عيالنا بعيوننا»...حملة توعوية لطلاب وطالبات المدارس

تزامنا مع انطلاق حملة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية التوعوية الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 تحت شعار «عيالنا بعيوننا»، وضمن الخطة التوعوية للعام الدراسي الجديد، قام فريق من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع وزارة التربية بتوزيع بروشورات توعوية وهدايا على الطلبة والطالبات في العديد من المدارس بمختلف المحافظات.

وأكدت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان خطة هذا العام تشمل الكثير من الفعاليات المختلفة من ندوات ومحاضرات يتم تنفيذها على عدة مراحل لمزيد من التوعية لطلبة المدارس في جميع المراحل التعليمية.

وأشارت إلى أن الخطة تركز على مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي لغرس المفاهيم المرورية الصحيحة وكيفية التعامل الأمثل مع الطريق، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لتلك الخطة هو سلامة الأبناء والحد من الأخطاء على الطريق التي عادة ما تكون سببا في وقوع الحوادث المرورية.

وأوضحت أن الخطة يتم تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمسموعة والمرئية) بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية (تويتر وانستغرام) moi_kuw لمزيد من التوعية الأمنية والمرورية لدى طلبة المدارس.

وأشارت إلى أهمية الدور التوعوي في ترسيخ قواعد وأسس ومفاهيم صالحة في نفوس الطلبة والطالبات منذ الصغر لإيجاد جيل واع.