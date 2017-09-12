عادل الشنان
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية لشغل وظيفة مرافق طلبة من الاناث، وذلك لمرافقة ومراقبة الطلاب والطالبات في بداية ونهاية اليوم الدراسي، وفي الباصات المدرسية للمراحل التعليمية (رياض اطفال وابتدائي بنين وبنات بالنسبة للمدارس التي يعمل بها بنات) (متوسط وثانوي بنات) شريطة أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية ومسجلة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية من حملة شهادة المتوسطة وألا يقل عمر المتقدمة عن 30 عاما مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب تغييره، وأن يتم توقيع قرار وتعهد الالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها من قبل المتقدمة او من لديه توكيل رسمي عنها لأنه سوف يتم استثناء المتقدمين في هذه الوظيفة من آلية عمل التوظيف المركزي ديوان الخدمة المدنية حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة.
من لديها رغبة عليها التقدم إلى مبنى ديوان الخدمة المدنية صباح غد الأربعاء حتى استكمال العدد المطلوب المحدد بـ 2000 وظيفة.