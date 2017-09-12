عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة وزارة التربية ‏لشغل وظيفة مرافق طلبة من الاناث، ‏وذلك لمرافقة ومراقبة الطلاب والطالبات ‏في بداية ونهاية اليوم الدراسي، وفي الباصات المدرسية ‏للمراحل التعليمية (رياض اطفال وابتدائي بنين وبنات بالنسبة للمدارس التي يعمل بها بنات) (متوسط وثانوي بنات) شريطة ‏أن تكون المتقدمة كويتية الجنسية ‏ومسجلة في نظام التوظيف المركزي ‏بديوان الخدمة المدنية ‏من حملة شهادة المتوسطة ‏وألا يقل عمر المتقدمة عن 30 عاما ‏مع الالتزام بمركز العمل الذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب تغييره، ‏وأن يتم توقيع قرار وتعهد الالتزام بالعمل طيلة الفترة المتفق عليها ‏من قبل المتقدمة او من لديه توكيل رسمي عنها ‏لأنه سوف يتم استثناء المتقدمين في هذه الوظيفة من آلية عمل التوظيف المركزي ديوان الخدمة المدنية ‏حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة.

‏من لديها رغبة عليها التقدم إلى مبنى ديوان الخدمة المدنية صباح غد الأربعاء حتى استكمال العدد المطلوب المحدد بـ 2000 وظيفة.