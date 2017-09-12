قام وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري يرافقه النائبان د.محمد الحويلة وماجد المطيري بجولة تفقدية لمدرسة أم عمارة الابتدائية بنات التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية وذلك للوقوف والاطلاع على مدى جاهزية المدرسة من الناحية الإنشائية.

وقال الأثري خلال الجولة ان وزارة التربية لا تألو جهدا من أجل تسريع إنجاز المشاريع التربوية الإنشائية والتأكد من سلامتها، متمنيا أن يتفهم الجميع بعض الظروف الاستثنائية إلى أن تعود الأمور لنصابها من ناحية تشغيل مدرسة أم عمارة.

من جانبه، اكد النائب محمد الحويلة أن الزيارة التفقدية تأتي في اطار التحقق من مدى جاهزية المدرسة، مشيرا الى أنها مازالت بحاجة إلى بعض الوقت للانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة مع متابعة وزارة التربية لمعرفة الإجراءات اللازمة نحو افتتاح المدرسة حتى يتمكن أبناء المنطقة من الاستقرار في مدارسهم.

إلى ذلك، أشار النائب ماجد المطيري إلى أن تواجدهم في هذه الجولة جاء للتأكد من مدى جاهزية مدرسة أم عمارة، مشيرا إلى أن وزارة التربية تبذل العناية المطلوبة من أعمال إنشائية وأعمال صيانة، متمنيا في الوقت نفسه أن تدخل المدرسة حيز التشغيل الفعلي خدمة لأهالي المنطقة.