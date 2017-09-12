أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عدم صحة ما تم نشره عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد للتسجيل او للمقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك ردا على بعض الرسائل التي تم تداولها الكترونيا، وتضمنت مناشدة للطلبة بضرورة مراجعة الأقسام المختلفة بكليات الهيئة لاستكمال التسجيل وإجراء المقابلات الشخصية في الموعد المذكور.

وأكدت الهيئة بهذا الصدد عدم تحديد أي مواعيد لمقابلات شخصية في هذه الفترة خاصة انه تم الانتهاء من كل المقابلات الشخصية لكليات الهيئة في شهر يونيو السابق، وان هذه الرسائل لا أساس لها من الصحة وانها تهدف فقط إلى نشر شائعات من شأنها المساس بمصلحة الهيئة وكل منتسبيها من الطلاب والطالبات.

وأهابت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأبنائها الطلبة عدم تلقي اي معلومات او إعلانات عن الهيئة إلا عن طريق موقع الهيئة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة ممثلة في مكتب العلاقات العامة والإعلام وعمادة القبول والتسجيل وقسم العلاقات العامة بكلية التربية الأساسية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على انه سوف تتم مساءلة ومحاسبة من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات التي تمس بمصلحة الهيئة وأبنائها الطلبة.