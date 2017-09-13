لجنة للنظر في مشكلة الطلبة البدون

عبدالعزيز الفضلي

انتظم اكثر من 44 ألف طفل صباح امس في مدارس رياض الاطفال مبتدئين رحلة الالف ميل بخطوة في حياتهم التعليمية والدراسية، وذلك بمشاركة وحضور اولياء امورهم.

ولانه اليوم الأول في العام الدراسي لرياض الأطفال فقد بدا مفعما بطعم خاص لدى الأهل والأطفال والأسرة التربوية ككل خصوصا أن هناك دراسات أثبتت أن الانطباع الأول للأطفال عن المدرسة هو الانطباع الذي يدوم.



وقد رسم الاطفال مع الأهل لوحة بديعة تحلقت فيها أيادي الأطفال وأولياء الأمور في حالة عطف وحنان لتبعث رسالة حانية للأطفال لخوض هذه التجربة بكل أمان.

وكان ملاحظا تفاوت المشاعر بين التلاميذ، فهنا أطفال علت وجوههم نظرة استكشافية لهذه التجربة، فكانوا ينطلقون كالفراشات مع أهاليهم، وفي الجهة الأخرى وجوه تكسوها نظرة ترقب وحذر، واخرى باكية لا تريد الانفصال عن الأهل.

وقد عقد مديرو المناطق التعليمية في الصباح الباكر اجتماعا برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري ثم قاموا بجولات تفقدية للمدارس كل في منطقته، وذلك بمتابعة مباشرة من وكيل الوزارة د. هيثم الاثري الذي اكد ضرورة ابلاغه اولا بأول عن اي مشكلة او نقص في الاحتياجات الضرورية في المدارس.

وقد ناقش مديرو المناطق التعليمية في اجتماعهم اهم القضايا المتعلقة بانطلاقة العام الدراسي، ومنها ادخال المناهج التفاعلية في اجهزة التابلت ومقترح لاضافة حصص تفاعلية داخل المدارس اضافة الى تشكيل لجنة من ادارة التنسيق بالوزارة لعمل زيارة ميدانية لاقسام التخطيط بمنطقة العاصمة والجهراء والفروانية بهدف الاطلاع على الكثافات الطلابية لمعالجة وضع ابناء واحفاد العسكريين «البدون» والعمل على نقلهم في المدارس الاقل كثافة في المناطق الاقرب الى سكنهم بدلا من إلحاقهم بمدارس محافظتي مبارك الكبير والاحمدي، وهو الامر الذي طالب به العديد من المتابعين والتربويين.

كذلك تم بحث وضع مقترحات لاختيار معايير جديدة للمعلمين والمدارس المتميزة اضافة الى عدم الغاء حصص التنمية في الصفين الرابع والخامس الابتدائي بسبب عدم تغيير مناهج الصفين رغم اعتراض العديد من اهل الميدان على الاستمرار في حصص التنمية.



وتطرق المجتمعون الى اعداد كشوفات الترقيات بالاختيار للعام ٢٠١٩ اضافة الى ادخال الطبيات في النظم المتكاملة والانتهاء من تقويم الكفاءة.

كما تمت مناقشة تطبيق تجربة ادخال التابلت في مدارس الابتدائي في مدرستين من كل منطقة «بنين وبنات» اضافة الى رفع اسماء الطلبة والطالبات المستثناة من الاختبارات خلال العام الماضي بسبب الحالات المرضية لاعادة عقد اختبار موحد لهم في اكتوبر المقبل عن طريق ادارة التنسيق في الوزارة، والتأكيد على اعطاء مجلس النظام المدرسي تعليمات بحل مشكلات الطلبة دون تعسف واستبعاد النقل كحل لمشكلة الطلاب.

من جانبه، اكد مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري انه من خلال تفقده صباح امس لمدارس رياض الاطفال والتقارير التي وصلت له فان نسبة الحضور ممتازة، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون الادارات المدرسية واولياء الامور في هذا الجانب.

وقال الظفيري في تصريح للصحافيين ان جميع المستلزمات لليوم الدراسي تم توفيرها من كتب واثاث وهيئة تعليمية وتكييف وبرادات مياه، وكذلك تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة بالمنطقة، لافتا الى بدء العمل في العقود المباشرة التي تم توقيعها لصيانة المدارس.

وأوضح ان المنطقة قامت بتقديم وتنظيم دوره للمعلمين الجدد تم خلالها اطلاعهم على الامور الادارية والفنية، وكذلك النظم واللوائح المعمول بها في وزارة التربية، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملين معي في المنطقة من اجل توفير افضل الاجواء للمعلمين والمتعلمين.