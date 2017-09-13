عبدالعزيز الفضلي

منذ اعلان وزارة التربية عن فتح باب التقديم للاستثمار في المقاصف المدرسية بداية الأسبوع الجاري، والطلبات انهالت على التقديم من مختلف الفئات للفوز بالمشاريع الصغيرة وعددها 24 مدرسة ينفذ فيها المشروع على شكل تجربة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزارة تلقت الكثير من الطلبات وكأنها مشاريع كبيرة، مشيرة الى انه سيتم اغلاق باب التقديم غدا الخميس على ان يتم الأسبوع المقبل فرز الطلبات حسب الشروط التي وضعتها الوزارة.

وأوضحت المصادر انه في حال توافر الشروط في اغلب الطلبات فان القرعة ستكون سيدة الموقف، لافتة الى اننا نعمل على اختيار الافضل لتنفيذ تلك المشاريع من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وكان وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري اصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية وشركات التغذية بالقطاع الخاص برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية وعضوية كل من مدير الادارة المالية بوزارة التربية بدر المطوع وحصة العيار من وزارة الدولة لشؤون الشباب وحمود العويد رئيس اللجنة التطوعية للمشاريع الصغيرة ويوسف الشملان من المجلس الاعلى للتخطيط ـ قطاع خاص، وفارس العنزي مدير ادارة المشروعات الصغيرة في جهاز اعادة الهيكلة وخليفة الراشد ـ قطاع خاص ومشاري المحمود من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة ود. نوال المحمود نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع اضافة الى حنان العنزي مقررا للجنة.

يذكر ان مشروع الاستثمار في المقاصف المدرسية كان قد تم اقراره في عهد الوزير السابق د.بدر العيسى ونظرا لأهمية الفكرة وما لها من انعكاس ايجابي على الشباب قام الوزير الحالي د.محمد الفارس بتطبيق الفكرة على ارض الواقع وفق خطة موضوعة بالتعاون مع العديد من الجهات ذات الصلة.