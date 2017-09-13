البدء في تطبيق برنامج الموجه المقيم

إنشاء مركز للتشخيص المبكر يخدم المسار التعليمي الصحيح لكل طالب

عبدالعزيز الفضلي

ثمن وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة الجهود التي يقوم بها مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي والمراقبون ومديرو ومديرات المدارس والهيئتان التعليمية والإدارية في التجهيز لاستقبال طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة في جميع الإعاقات.

وأضاف الحويلة في تصريح صحافي بعد ترؤسه اجتماع القيادات بإدارة مدارس التربية الخاصة بحضور مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي والمراقبين ورؤساء الأقسام أنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع المهمة والمتابعة مع الشركة التي حصلت على عقد توريد الباصات الخاصة بأبنائنا الطلاب وتم بالفعل الاستعجال بتجهيز جميع الباصات الجديدة والمكيفة والمتوافقة مع جميع الإعاقات ووضع الرافعات للباصات الخاصة بطلاب وطالبات الإعاقة الحركية.

وشدد الحويلة على أنه تم الانتهاء من برنامج الموجه المقيم لمدارس التربية الخاصة بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مدير الادارة والتوجيه العام وتوجيه الادارة العامة للتعليم الخاص حيث تم بالفعل وضع الآلية حسب معايير وسنوات الخبرة لترشيح الأسماء من رؤساء الأقسام بالمدارس لترى الفكرة النور خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018.

وكشف انه تم استقبال عدد من طلاب مملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان في عدد من الإعاقات وهم من الطلاب المبتعثين لإكمال دراستهم في مراحل التعليم الثلاث من الجنسين من باب التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وتم التأكد من اكتمال جميع الاستعدادات لاستقباله في السكن الداخلي بالإدارة المجهز لهم بجميع وسائل الراحة من تغذية ومواصلات وتوفير جميع احتياجاتهم. وأوضح الحويلة أنه تم فعليا تسكين جميع مديري المدارس والمديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والبت في جميع طلبات النقل الخارجي واستقبال التنقلات الجديدة على أن يفتح المجال لأي تنقلات أخرى مطلع شهر مارس المقبل.

وأكد أن إدارة مدارس التربية الخاصة سوف تشهد نقلة نوعية مستقبلية في إنشاء مركز للتشخيص المبكر للسنوات المتقدمة من العمر وتم تأييد هذه الفكرة من قبل وزير التربية ووكيل الوزارة، كما سيتم إنشاء هيكل تنظيمي للمركز ليكون مركزا تخصصيا يخدم العملية التعليمية وتشخيص الحالات أولا بأول وإيجاد المسار التعليمي الصحيح لكل طالب على حدة.

وأضح الحويلة ان إدارة مدارس التربية الخاصة لديها تفاعل بناء مع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لخدمة ذوي الإعاقة حيث ستقوم بتنفيذ برنامج متخصص لإعطاء دورات متنوعة لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأبنائنا من ذوي الإعاقة خارج أسوار مدارس التربية الخاصة ومن أجل تحقيق هذا المبدأ ستقوم الإدارة بتنظيم دورات للغة الإشارة لمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية والبنوك ووزارة الأوقاف والاعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وكل جهة ترغب في خدمة هذه الفئة.