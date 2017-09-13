قال العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع ان فترة السحب والإضافة تستمر حتى الغد في الخالدية بقاعة فاروق برغش بمبنى 14خ كلية الهندسة والبترول خلال ساعات الدوام الرسمي، حيث يتم استقبال الطلبة وذلك لاستكمال جدولهم الدراسي وتقوم الكلية باستقبال ما يقارب 600 طالب يوميا.

وأكد الهزاع تواجد واستعداد مهندسات وحدة الإرشاد الطلابي لخدمة الطلبة ودراسة وبحث وضع الطالب ليتم بعد ذلك استكمال جداولهم، ومتابعة الطلبة الخريجين لتوفير المواد لهم ومساعدتهم على اتمام متطلبات التخرج.

وأشار إلى ضرورة حرص الطلبة على الدخول وفق نظام المواعيد الإلكترونية ليتمكن من التسجيل خلال الوقت المحدد لكل طالب من أجل تنظيم سير العمل وإتمام التسجيل من دون إعاقات.