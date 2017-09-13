أصدرت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت تعميما لإبلاغ جميع الطلبة الكويتيين من «الذكور» مواليد 10/ 5/ 1999 - وما بعد هذا التاريخ - ممن أتموا الثامنة عشرة حتى هذا اليوم، ضرورة مراجعة مراكز تسجيل الخدمة الوطنية العسكرية بالمحافظات للحصول على «إذن تأجيل دراسي» بعد عملية التسجيل بالخدمة إلكترونيا وإتمام التسجيل بمركز تسجيل الخدمة التابع لمقر السكن.

وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية (وبمدة لا تتجاوز 60 يوما من بلوغ سن الثامنة عشرة).