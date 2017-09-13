أعلن عميد كلية العلوم بجامعة الكويت د.عبدالهادي بوعليان استعداد الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد، مفيدا بأن إدارة الكلية تقوم سنويا خلال الإجازة الصيفية بتجهيز وتوفير جميع احتياجات الأقسام العلمية والمراكز والمكاتب التي تخدم العملية التدريسية، وتقوم أيضا بتهيئة جميع مرافق الكلية والقاعات الدراسية والمختبرات التدريسية واستكمال التعيينات سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس والأكاديمية المساندة أو العاملين بمراكز الكلية من فنيين وإداريين وعمالة مساندة، وذلك استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة في بداية العام الجامعي.

وذكر بوعليان أن أهم ما تم تجهيزه والجاري تنفيذه هو عملية استكمال جداول الطلبة (الباي فورس)، وحيث تم تخصيص وتجهيز مبنى د.فايزة الخرافي بكل الخدمات لاستقبال عملية استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة والمقررة وفقا للتقويم الدراسي المعتمد خلال الفترة من 10/9/2017 حتى 14/9/2017 لتسهيل عملية التسجيل لطلبة الكلية.