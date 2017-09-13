الكريباني: تعديل سقف امتيازات الطيارين الكويتيين والمهندسين وخطة تدريجية لتكويت وظائف في «الكويتية»

ثامر السليم

قال مدير إدارة الهندسة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية م.فيصل الكريباني، ان هناك 15 طائرة جديدة ستدخل الخدمة في «الكويتية» مع بداية العام 2019، وفي العام 2021 ستتم إضافة عشر طائرات أخرى، لافتا الى خطة على المديين القصير والطويل لتحديث أسطول المؤسسة.

وأضاف الكريباني، في تصريح خلال جولة تفقدية مع وزيرة الشؤون هند الصبيح في قسم الطيران بالكلية الأسترالية رافقها رئيس مجلس إدارة «الكويتية» سامي الرشيد، ان 90% ممن يعملون في المؤسسة كويتيون وهناك خطة تدريجية لتكويت بعض الوظائف.

وقال الكريباني ان مؤسسة الخطوط الكويتية مازالت حكومية على الرغم من أنها شركة، مؤكدا ان الطاقم الأجنبي في المؤسسة قدم خبراته للطيارين الكويتيين وحتى الآن، مضيفا ان الإدارة الهندسية في الكويتية على مستوى عال في تقديم الخدمات الفنية للطائرات، حيث لدينا «سيستم» متطور جدا مقارنة مع بعض الشركات العالمية، لافتا الى ان القطع المستهلكة للطيارة لا يتم إصلاحها بل يتم تركيب قطع جديدة، مبينا ان الكمبيوتر الموجود بالطائرة على سبيل المثال يتراوح سعره بين 400 و500 ألف دينار، فيما بعض الشركات تقوم بتصليح الجزء العاطل وتستخدمه، مؤكدا اننا ليس لدينا مشاكل فيما يتعلق بالجانب الهندسي للطائرة.

وأوضح ان الكويتية قادمة للمنافسة على المستوى الخليجي بدعم حكومي، وقد بدأنا خلال سنوات الـ 3 الأخيرة فتح خطوط ومسارات جديدة، مؤكدا ان الثقة سترجع للكويتية في أقرب وقت.

وحول الاستعانة بالطيارين الكويتيين من قبل الشركات الخليجية أكد الكريباني ان طيارينا لديهم كفاءة عالية، لاسيما ان الطيار الكويتي يتلقى تعليما تدريجيا الى ان يصل لدرجة التمكن والخبرة، وهناك عروض كثيرة يتلقاها الطيارون الكويتيون لأنهم محترفون في قيادة الطائرة، وبعض الشركات تقدم مميزات ورواتب خيالية لاستقطاب طياري الكويتية، وهناك ندرة في الطيارين والمهندسين وحتى المضيفين.

وأضاف ان هناك مراجعة للرواتب وامتيازات عالية، و90% ممن يعملون في المؤسسة كويتيون، وهناك خطة تدريجية لتكويت بعض الوظائف في المؤسسة لكن ليس بشكل كلي وحسب الحاجة والإدارة، فهناك خبرات أجنبية لديها مؤهلات عالية تعمل في المؤسسة، لافتا الى ان هناك خطة ومشروع من قبل رئيس مؤسسة الكويتية سامي الرشيد وإبراهيم الخزام لتعديل سقف امتيازات الطيارين الكويتيين والمهندسين بما يتناسب مع مكافآت دول المنطقة.