عبدالعزيز الفضلي

في الوقت الذي خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية لتأجيل تطبيق قرار البصمة، وذلك لعدم توافر الميزانية والإمكانيات اللازمة، دعت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري الموجهون العامون بضرورة إبلاغ المديرين والمراقبين ومن بلغت خدمتهم ٢٥ عاما وأكثر بمراجعة قسم الإجازات والدوام بإدارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة لتفعيل البصمة.

وقد أثار التعميم المفاجئ أهل الميدان، حيث كشفت مصادر مطلعة أن جمعية المعلمين قامت طوال يوم امس بإجراء اتصالاتها مع القيادات العليا بالوزارة، مشيرة الى تحفظها على التعميم الذي لم يكن دقيقا وفيه نوع من التهديد لإيقاف الراتب ممن لا يستخدم البصمة لمدة أسبوع، خاصة أن هناك اتفاقا بين الجمعية والوزارة على مخاطبة الديوان في الفئات المستثناة.

وأوضحت المصادر أن هناك بيانا مرتقبا سيصدر من قبل جمعية المعلمين بعد الانتهاء من جميع جهودها التي تبذلها حاليا.