لجان أمنية بجميع المواقع ومقار الانتخابات لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية ومتابعة الفرز

أكد مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت د.ثقل العجمي ان العمادة وضعت خطة متكاملة لانتخابات العام الجامعي 2017-2018، هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تقوم تبعا لاختصاصها بالإشراف الكامل على انتخابات الجمعيات العلمية من بداية التجهيز والإعداد للانتخابات بجميع كليات الجامعة، وإجراء التصويت حتى إعلان النتائج.

وأضاف د.العجمي ان عمادة شؤون الطلبة حرصت على ان يكون جميع أعضاء اللجان على قدر كبير من الكفاءة والخبرة، مؤكدا حرصه على إشراك الشباب في العملية الانتخابية لكسب الخبرة والمعرفة والاحتكاك في اللجان والأنشطة التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة كل عام جامعي.

وأكد د.العجمي ان عمادة شؤون الطلبة تسعى الى أن يكون العمل النقابي بالجامعة في صورته المثلى وتهدف الى تشجيع الطلبة على المشاركة في انتخابات كليات جامعة الكويت والحد من ظاهرة العنف بين الطلبة وتأسيس قاعدة من التعاون بين القوى الطلابية بعيدا عن التشاحن والعداوات.

وبدوره، أكد رئيس اللجنة الميدانية والمشرف العام على الانتخابات شايج الشايجي ان العرس الديموقراطي بجامعة الكويت يلقى اهتماما كبيرا من قبل الإدارة الجامعية متمثلة بعمادة شؤون الطلبة، مؤكدا ان اللجنة العليا استعدت كما في الأعوام السابقة بشكل كامل للانتخابات الطلابية في كليات الجامعة والانتهاء من الإعداد والتجهيز، من خلال عقد اجتماعات لتنظيم انتخابات متميزة، مبينا انه تم التباحث مع رؤساء اللجان العاملة من خلال عدة اجتماعات سابقة حول استعدادات كل لجنة وخطتها خلال فترة الانتخابات.

وأكد الشايجي ان جميع اللجان استعدت بشكل جيد للانتخابات الطلابية منذ تشكيلها، وأن جميع الأمور تجري على ما يرام بتوجيهات من قبل عميد شؤون الطلبة د.علي سيف النامي.

وأضاف الشايجي ان جميع اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية تعمل كفريق واحد لكي يخرج العرس الطلابي بأبهى صوره ويكون مكملا لسلسلة النجاحات التي حققتها اللجان السابقة في الانتخابات.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الإعلامية مشاعل الفيلكاوي ان اللجنة مستعدة هذا العام من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية لتغطية الحدث الانتخابي المهم في جامعة الكويت، موضحا ان اللجنة العليا لا تخلو في كل عام على خطط جديدة تواكب التطور التكنولوجي والطفرة المعلوماتية التي يتعامل معها الشباب، لاسيما طلبة وطالبات جامعة الكويت، فقد تم الأخذ بفكرة جديدة من مجموعة من طلبة جامعة الكويت وهي عبارة عن بث مباشر للعملية الانتخابية يقوم عليها مجموعة من طلبة الجامعة النشطاء.

وأكد ان اللجنة الإعلامية رسمت خطتها وتنسيقها مع رجال الإعلام والصحافة وسيتم النشر كل ما يتعلق بالانتخابات ونتائج الفرز أولا بأول في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام) وإقامة ستوديو عمادة شؤون الطلبة التحليلي لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2017-2018 والذي سيستضيف المهتمين بالعمل النقابي داخل اسوار جامعة الكويت.

وبينت الفيلكاوي ان اللجنة الإعلامية ترحب بجميع مؤسسات الإعلام المختلف لتغطية الحدث الانتخابي وهي على أتم الاستعداد لتوفير ما يحتاجونه من تسهيلات خلال فترة الانتخابات.

اللجنة الأمنية

من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والسلامة خالد الياقوت ان الإدارة حريصة على تهيئة وتأمين الانتخابات الطلابية، من خلال عمل لجان أمنية بجميع المواقع ومقار الانتخابات الطلابية، وذلك لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية ومتابعة الفرز وتأمينه والقيام بتنظيم سير السيارات منعا لحدوث اختناقات مرورية.

وأشار الياقوت إلى انه تم توفير عيادات طبية في كل المواقع الجامعية بالإضافة الى انه اللجنة سعت الى مخاطبة وزارة الصحة لتوفير سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة والمواد اللازمة لعلاج الحالات الطارئة وإسعافها بأقصى سرعة ممكنة في كل يوم انتخابي في مختلف كليات جامعة الكويت وتمديد العمل بالعيادات الطبية بالجامعة حتى انتهاء الفرز وانصراف الطلاب.

اللجنة الإدارية

وفي هذا الصدد، أكدت رئيس اللجنة الإدارية لانتخابات الجمعيات العلمية دلال مقصيد ان التقيد باللوائح والقوانين أساسي وضروري وان اللجنة وضعت الإرشادات العامة بشان النظم واللوائح مما يعطي وعي أكثر لدى المرشحين والمناديب ومنسقين القوائم، وهذا الأمر جعل من العمل المشترك بين أعضاء اللجنة والمتقدمين للترشيح اكثر مرونة وسهولة في تتبع التعليمات.

وأوضحت مقصيد ان اللجنة في البداية استلمت كشوف وأسماء الطلبة من قبل عمادة القبول والتسجيل مع التعديلات الأخيرة على حسب اعداد طلبة الجامعة وعلى حسب الدفعات، وأما بشأن موضوع العقوبات والإنذارات بينت ان اللجنة تقوم بالتدقيق في أسماء الطلبة المتقدمين عن طريق تطابق الصورة والاسم لتجنب تسجيل أي طالب أو طالبة يكون قد وقع عليه أي حرمان أو عقوبة.