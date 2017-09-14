أعلنت المدير الإداري لكلية العلوم الحياتية سعاد الكليب أن الكلية انتهت من استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2017/2018.

وذكرت الكليب أن الإدارة قد قامت بتوفير الأثاث المكتبي اللازم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين والإداريين والفنيين بالكلية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصبغ والصيانة اللازمة لاستراحة الطلبة واستراحة الطالبات، بالإضافة إلى صيانة وصبغ قاعات الكلية الأساسية والتأكد من جاهزيتها واحتياجاتها (قاعة الندوات 110- قاعة الأنشطة 109- قاعة السيمنار - قاعة الجاليري). وأضافت أنه تم عمل الصيانة الدورية الشاملة للكهرباء والماء والمكيفات والأصباغ لجميع مرافق وأقسام الكلية، والتي اشتملت على صيانة كل من مبردات الماء والصرف الصحي، والصيانة الشاملة والتجهيز لجميع المختبرات والفصول الدراسية والكافيتيريات التابعة للكلية من حيث التوصيلات وأجهزة العرض والتحكم.