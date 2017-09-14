توفير فرص للراغبين في الحصول على تعليم يركز على الجانب التقني التطبيقي إلى جانب النظري

ثامر السليم

أكدت كلية الكويت التقنية ان خريجيها لديهم الفرصة باستكمال دراستهم الجامعية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت وجامعة كابلان في الولايات المتحدة الأميركية، مبينة ان عددا من خريجيها التحق بجامعة الخليج لاستكمال مرحلة البكالوريوس وتم اعتماد 50 وحدة دراسية لهم واعتماد شهاداتها من خلال شراكتها مع كبريات شركات التكنولوجيا في العالم.



وبين عدد من مسؤولي الكلية خلال اللقاء التنويري الذي عقد أمس بمقر الكلية في منطقة أبوحليفة انه تم افتتاح الكلية في الكويت لتوفير فرص للراغبين في الحصول على تعليم يركز على الجانب التقني التطبيقي، فضلا عن الجانب النظري التقليدي، حيث تقوم الكلية بتوفير ذلك من خلال منح الطلبة الفرصة لبناء مسار احترافي تقني يركز على دمج مناهج تدريبية متخصصة في برامج تقنية المعلومات الأكاديمية المدعومة من قبل كبريات الأكاديميات العالمية، الأمر الذي يجعل من برامج الكلية فاعلة في سياق التدريب الاحترافي والتعليم الأكاديمي معا.



وأضافوا ان من ابرز ما يميز الكلية هو طرح تخصصات علمية تقنية تلبي احتياجات سوق العمل بحيث تركز هذه التخصصات على مهارات الطالب وتنميتها، مشيرين إلى ان الكلية هي المكان الأنسب للطالب الذي يسعى لتنمية مهاراته العملية من خلال التدريب وتتمتع الكلية بتنوع التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل لتتناسب مع اختيارات الطالب وهي الخيار الأفضل على الاطلاق لصقل مهارات الطالب بمقاييس عالمية في تقنية المعلومات. ولفت مسؤولو الكلية الى ان الكلية تقدم العديد من البرامج العلمية، ففي نظم وتكنولوجيا المعلومات تقدم برامج ادارة وامن نظم المعلومات وتصميم وإدارة الشبكات والتطبيقات البرمجية والبرمجة والتطبيقات البرمجية الشبكية، اما في تخصص إدارة الأعمال فتقدم برامج ادارة نظم المعلومات والمبيعات والتسويق والتجارة الالكترونية. وأشار مسؤولو الكلية الى ان شهادات الاعتماد العالمية هي بوابة الانضمام إلى سوق العمل، وبانضمام الطالب إلى كلية الكويت التقنية فإنه يقوم بتعزيز مساره المهني من خلال الاتفاقيات المبرمة مع كبريات شركات التكنولوجيا في العالم مثل مايكروسوفت وسيسكو وكومتيا الرواد في عالم تقنية المعلومات ليصبح مسار الطالب قابل للنمو في العديد من مجالات العمل التقني.

الى ذلك تحدث ممثلا الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة سارة الشاهين وريم العقاب حول المكافأة الاجتماعية للطلبة، مبينين المستندات المطلوبة للتقدم للمكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وطلبة الاحتياجات الخاصة.