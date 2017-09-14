صرحت رئيس قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ناهد الشيخ باستمرار استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2017/2018 عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.aou.edu.kw في تخصصاتها الثلاث (برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة)، حيث يتم قبول خريجي الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 60% او 2.0 في نظام الأربع نقاط فما فوق للطلبة حديثي التخرج لغاية يوم الثلاثاء القادم الموافق 19/9/2017.

وأضافت الشيخ قائلة: إنه يجوز قبول طلبة من خريجي الثانويات دون النسبة المذكورة أعلاه إذا مر على تخرجهم أربع سنوات فأكثر وتوافرت لديهم خبرة عملية ووظيفية مناسبة للتخصص المطلوب ومدتها أربع سنوات من جهة عمل مسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى توافر شروط القبول في البرنامج (ثانوية تخصص علمي لبرنامج الحاسوب) إضافة إلى أنه يتم قبول الطلبة من جميع الأعمار بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية مشيرة على ان بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2017.