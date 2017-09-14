أكدت مديرة إدارة الخدمات العامة في جامعة الكويت سنابل الدويسان أن إدارة الخدمات العامة على أتم الاستعداد لاستقبال العام الجامعي الجديد 2017 /2018، وذلك حرصا منها على توفير المناخ المناسب لخدمة كل من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأضافت الدويسان أن الإدارة قامت بتوفير باصات للنقل الجماعي لنقل طلاب وطالبات السكن الطلابي من مساكنهم إلى مواقع الجامعة المختلفة والعكس بشكل دائري وضمن جدول زمني محدد، كما وفرت باصات طوارئ لخدمة طالبات السكن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطلبة ومراكز العمل من وسائل نقل للكليات بالتنسيق مع المراكز المختلفة، علاوة على توفير مركبات للرحلات العلمية والزيارات الميدانية لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمساعدين العلميين، كما حرصت الإدارة على توفير مركبات نقل لكل من طلبة كلية الطب والعلوم الطبية المساعدة بغرض استخدامها لزيارة المستشفيات للدراسة والبحث، كما أولت الإدارة الرعاية بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لنقلهم من مساكنهم للجامعة والعكس.