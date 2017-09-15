الحمد: هذه الوظيفة تساهم في تخفيف العبء عن المعلمات في المناوبة بعد اليوم الدراسي

نسعى إلى رفع نسبة الكويتيين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية وإعطاء الأهل الطمأنينة

عبدالعزيز الفضلي

تستعد وزارة التربية لاستقبال 2000 موظفة (مرافق طلبة) وذلك لمرافقة الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية (رياض الأطفال، والابتدائي، بنين في المدارس ذات المعلمات).

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه فور وصول أسماء المرشحات من ديوان الخدمة المدنية سيتم استدعاؤهن لاستكمال إجراءات الفحص الطبي لتعيينهن، مشيرة إلى وضع خطة لتوزيعهن على المدارس من قبل إدارة الخدمات العامة وبالتنسيق مع المناطق التعليمية المختلفة.

وقال ديوان الخدمة المدنية إن وظيفة مرافق طلبة لدى التربية والتي تم الإعلان عنها أخيرا هي للعمل داخل المدرسة فقط، أما مرافقة الطالبات في الحافلات فليست ملزمة وإنما لمن ترغب في ذلك لعدم توافر وسائل مواصلات خاصة بها.

وأضاف الوكيل الساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان بدر الحمد لـ «كونا» أمس أنه بعد الإعلان عن الوظيفة آنفة الذكر حصل لبس لدى البعض بأن الوظيفة تتطلب وجود الموظفة في حافلات المدارس لإيصال الطالبات وهذا غير صحيح إلا لمن ترغب هي في ذلك لعدم توافر سيارة خاصة لديها.

وأوضح الحمد أن هناك 890 مدرسة ولدى كل مدرسة 10 حافلات مما يعني تعيين 10 موظفات في كل مدرسة والديوان طلب 2000 موظفة فقط بمتوسط موظفتين لكل مدرسة، لافتا إلى أن الفكرة لم تأت من فراغ وإنما بجهود من ديوان الخدمة للقضاء على معاناة المعلمين.

وتابع أنها فكرة تتم دراستها ما بين الديوان ووزارة المالية منذ تسعة أشهر تخللتها العديد من الاجتماعات لدراستها وأسفرت في النهاية عن الإعلان عنها فضلا عن التنسيق المتواصل بين الجهتين لحل إشكالية عدم وجود احتياجات للجهات الحكومية للمؤهلات الدنيا (المتوسطة) وأقل من الشهادة المتوسطة.

وذكر أن الفكرة هي الاستعانة باللواتي يحملن الشهادة المتوسطة من المسجلات لدى ديوان الخدمة المدنية بشروط محددة أبرزها أن يكون العمر 30 عاما فما فوق وأن تكون المتقدمة على دراية ووعي بحجم المسؤولية.

وبين أن الهدف تفعيل قرار تكويت الوظائف 11/2017 برفع نسبة الكويتيين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية وإعطاء الأهل الطمأنينة بأن أولادهم في أيد كويتية أمينة وإعطاء الأمان الوظيفي للمسجلين.

وأشار الحمد إلى أن الفكرة تمخضت لمعالجة هذه الإشكالية إضافة إلى تخفيف العبء عن المعلمات في المناوبة مع الطالبات بعد اليوم الدراسي حتى آخر طالبة في المدرسة مما كان يشكل معاناة حقيقية للمعلمة بعد يوم شاق من العمل الدؤوب.

وقال انه حتى وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكويت كانت تتحمل مسؤولية البقاء في المدرسة وترك عملها الأساسي إلى حين خروج كل الطلاب والطالبات لذا تم التفكير في إيجاد معالجة إيجابية لهذا الوضع من خلال تلك الوظيفة التي طرحها ديوان الخدمة.

وذكر أن مؤشرات الاربعاء الماضي، وهو اليوم الأول للتقدم للوظيفة، تشير إلى أن عددا كبيرا من المتقدمات مسجلات لدى الديوان منذ 10 سنوات ولم يحصلن على وظيفة في ظل عدم طلب أغلب الجهات لهذه الشهادات.

ولفت الحمد إلى أن الفكرة هي بداية لخطوات جادة مستقبلا، مشيرا إلى أن يوم أمس سجلت للوظيفة 314 امرأة ومازال التسجيل مستمرا إلى حين اكتمال العدد شريطة أن تكون مسجلة في نظام التوظيف المركزي كباحث عن عمل.

وبين الحمد أنه يشترط أيضا الالتزام بالعمل بوظيفة مرافق طلبة بمركز العمل المحدد من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب التغيير والتوقيع على إقرار وتعهد بالاستمرار بشغل الوظيفة.

وأكد أنه سيتم استثناء المتقدمة من آلية التوظيف المركزي المعمول بها بالنسبة لهذه الوظيفة حتى استنفاد العدد المحدد حتى لو كانت مسجلة في نظام التوظيف من سنة واحدة مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق فيما يخص مناطق التعيين بحيث تعين الموظفة في منطقتها أو بالقرب منها للتسهيل عليها.

وذكر أن الديوان يسعى إلى تخفيض أعداد المسجلين في نظام التوظيف المركزي خصوصا في ظل وجود 14 ألف طلب توظيف منها نحو 9000 طلب من الشهادات المتوسطة يشكلون العبء الأكبر على ديوان الخدمة، مبينا أنه قريبا سيتم الإعلان عن وظائف أخرى بمؤهلات أخرى.

وقال الحمد ان التعيين في هذه الوظيفة سيكون على الدرجة الثامنة براتب 621 دينارا، لافتا إلى أنها بداية الانطلاقة لتخفيف العبء المترهل عن كاهل ديوان الخدمة المدنية وبداية انطلاقة للتعاون مع الجهات الحكومية لعرض المؤهلات الدنيا.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد طرح ألفي فرصة عمل أمام الكويتيات اللواتي يحملن الشهادة المتوسطة للعمل بوظيفة مرافق طلبة في المدارس المدرسية لكل المراحل التعليمية.

جاء ذلك إثر إعلان الديوان حاجة وزارة التربية لشغل وظيفة مرافق طلبة من الإناث لمرافقة ومراقبة الطالبات والطلاب في بداية ونهاية اليوم الدراسي بالمراحل التعليمية (رياض أطفال وابتدائي ـ بنات وابتدائي ـ بنين) (المدارس التي تعمل فيها معلمات) ولمدارس البنات المتوسطة والثانوية.