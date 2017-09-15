ثامر السليم

أكد رائد الجمعية العلمية لكلية التربية بجامعة الكويت د. سالم الشمري اننا نسير على درب العلم والتفوق نلتقي بأبنائنا الطلبة، مشيرا الي ان العلم هو الوسيلة التي تمكن الإنسان ليسعى ويحقق كل ما يطمح إليه.

وأضاف الشمري خلال حفل الطلبة المتفوقين الذي نظمته الجمعية التربية بكلية التربية في فندق الجميرا مساء امس الأول وشهدت حضور عدد من الاساتذة وأولياء أمور الطلبة المتفوقين من كلية التربية بجامعة الكويت للعام الجامعي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، اننا من هنا نهنئ أولياء أمور الطلبة والطالبات على تفوق أبنائهم وبناتهم ونقدر ما بذلوه من جهود جبارة ليقطفوا اليوم ثمار ذلك العناء من أجل أن يروا أبناءهم في هذا الموقع ويقفوا أمامهم في محفل وطني يتم من خلاله تكريمهم نتاجا لجهدهم ومتابعتهم وعطائهم.

واوضح اننا نشيد بالمبادرة الطيبة التي تقدم بها طلبة الكلية في تكريم زملائهم في كلية التربية من المتفوقين بجهود طلابية دون رعاية مادية من أي جهة حكومية او مؤسسة تعليمية في مشهد يؤكد تفاعل والجهد التنظيمي مع تحقيق اهداف الطلبة ودعمهم في مسيرتهم الدراسية في الجانب الثقافي والعلمي بتكريم مما قدمت مسابقات ثقافية لكوكبة من الطلاب الطالبات المتفوقين.

ومن جانبه، قال منسق القائمة المستقلة راشد الحريجي اننا نتقدم في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لزملائي الطلبة والطالبات بمناسبة تفوقهم الدراسي بعد جهد كبير بذلوه طيلة العام وسهر الليالي في سبيل تتويج هذه المثابرة بالتفوق والنجاح.