أنهت كليات جامعة الكويت وإداراتها ومراكز عملها المختلفة استعداداتها لاستقبال ما يقارب الـ 37 ألف من طلبتها المستجدين والمستمرين للعام الجامعي الجديد والمقرر له أن يبدأ غداً الأحد.

وقد سخرت جامعة الكويت جهودها وإمكانياتها لتوفير المستلزمات المطلوبة بدءا من قبول الطلبة، وتجهيز القاعات الدراسية وتأثيثهــا وتزويدهـــا بالمستلزمات التعليمية، كما شملت الاستعدادات استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد.

وبهذه المناسبة، أعرب المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت وأمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا عن سعادته لاستقبال العام الجامعي 2017/2018، متمنيا ان يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجاز والتحصيل، بتضافر الجهود والتعاون بين الإدارات الجامعية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، متقدما بخالص آيات التهاني والتبريكات، داعيا الله العلي القدير ان يكلل جهود الجميع بالنجاح من أجل رفعة وتقدم هذا الصرح العلمي الشامخ.

ودعا د.الملا جميع الطلبة إلى الالتزام بمواعيد المحاضرات والحضور باكرا للحرم الجامعي تفاديا للازدحام المروري في الطرق المؤدية لمواقع جامعة الكويت المختلفة، مشيرا إلى قيام الأمانة العامة وإدارة الأمن والسلامة بالاجتماع والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لبحث أنسب الطرق لاستخدام مرتادي الحرم الجامعي بالشويخ نظرا لأعمال الطرق القائمة لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية التي تحدث في بداية كل عام دراسي.

وقد دعا د.الملا جميع مرتادي الحرم الجامعي بالشويخ من طلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى تفادي جسر الغزالي للوصول إلى الجامعة أو الخروج منها، وإلى استخدام طريق الملك فهد وطريق الاستقلال وطريق الرياض السريع باتجاه المدينة نزولا للدائري الأول باتجاه الجسر المؤدي لطريق جمال عبدالناصر، تفاديا للازدحام والاختناقات المرورية، واستخدام طريق الدائري الثاني باتجاه طريق الجهراء.

كما دعا إلى استخدام طريق المطار المؤدي لطريق جمال عبدالناصر ومن ثم جسر شارع جمال عبدالناصر المؤدي إلى شارع الجاحظ للدخول إلى بوابة الجامعة المحاذية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى استخدام شارع جمال عبدالناصر عند خروجهم من الجامعة واستغلال طريق المطار للراغبين بالوصول إلى الدائري الثاني والدائري الثالث تفاديا للازدحام والاختناقات المرورية.