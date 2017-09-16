ثامر السليم

نظمت جمعية طلبة كلية العمارة في جامعة الكويت بالتعاون مع مكتب التوجيه والارشاد في الكلية لقاء تنويريا للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2017/2018، بحضور عميد كلية العمارة د.عمر خطاب والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.عادل المؤمن ورئيس مكتب التوجيه والارشاد في الكلية د.آمار بهبهاني والطاقم الأكاديمي والإداري في الكلية، وذلك بهدف احاطة الطلبة المستجدين باللوائح والنظم المطبقة في جامعة الكويت، وتعريفهم بأهم شروط تحديد التخصص المتبعة في الكلية، وارشادهم لرسم خطة لمسيرتهم الدراسية على الطريق السليم.

بدوره، بارك عميد كلية العمارة د.عمر خطاب للطلبة التحاقهم بكلية العمارة، ورحب بهم في الكلية لتكون محطتهم المهمة لبناء مستقبلهم العلمي والعملي، وقال «انتم من الفائزين بالقبول بهذا التخصص» نظرا لصعوبة القبول فيه باعتباره تخصصا نادرا. وعرف بالتخصصات التي تضمها الكلية وهي تخصص العمارة، والعمارة الداخلية، والتصميم المرئي، مشيرا إلى أهمية ان يتسلح الطالب بالمهارات العلمية أثناء وجوده في الجامعة، لافتا الى ان الطالب الجامعي لابد أن يحمل رؤية ورسالة من أجل ان يستشعر بأنه يسير على جادة الصواب، لافتا الى ان سعي الطالب لما يريد أفضل من ان ينتظر الآخرين ان يجلبوه له.

وأوضح خطاب أن هذا التخصص من التخصصات الهامة جدا لجميع الشعوب ولقب «المعماري» ليس بالسهل الحصول عليه معتبرا اياه محركا للاقتصاد ودماء للحضارة، وأضاف ان سوق العمل بحاجة دائما لمعماريين داخليين، ومصممي منتجات وفقا للاحصاءات، وتحتاج الكويت حاليا الى الكثير من المعماريين في ظل التوجهات التنموية الجديدة. من جهته، قال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.عادل المؤمن: كان لقاؤنا التنويري مع الدفعة الجديدة من طلبة كلية العمارة وكان الحضور كاملا تقريبا من قبل الطلبة ما يدل على حرصهم للحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها، مركزا على موضوع الانذارات بسبب المعدل، وموضوع الانسحاب من المقرر ووقف القيد لاسباب صحية او اجتماعية، وعلى موضوع الالمام والمعرفة الكافية بالمدة الاعتيادية للتخرج.

كما شدد المؤمن على ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين التي تم وضعها بدقة وعناية لمصلحة الطالب، مع ضرورة عدم التردد بالتوجه إلى الجهة المختصة لسؤالها عن أي أمر أو مسألة أو قضية حتى يكون كل طالب على بينة مما سيواجهه في حياته الجامعية، ويتفرغ للدراسة بكل جد ومسؤولية، متمنيا لجميع الطلبة النجاح في مسيرتهم الجامعية وبلوغ أهدافهم في سبيل النهضة بالمجتمع.