عبدالعزيز الفضلي

يكثف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والوكيل د. هيثم الأثري جهودهما لإيجاد حل لمشكلة قبول الطلبة أبناء وأحفاد العسكريين من غير محددي الجنسية «البدون» في المدارس حسب السكن.

وبناء على ذلك يقوم قطاع التعليم العام بتقييم واقع خطة قبول وتسجيل أبناء العسكريين وأحفادهم في مدارس التعليم العام، حيث طلب القطاع من خلال كتاب أرسله للمناطق التعليمية تزويده ببيان أبناء العسكريين وأحفادهم المقيدين في مدارس المنطقة التعليمية من غير محددي الجنسية حتى تاريخ 14 الجاري حسب المعلومات التالية: الاسم، الصف، المدرسة، عنوان السكن.

ودعا القطاع المناطق التعليمية الى تسهيل مهمة مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل ورئيس قسم المتابعة الفنية يوسف العنزي المكلفين بدراسة الموضوع من خلال تمكينهما من الاطلاع على كل البيانات والزيارات الميدانية اللازمة للوقوف على كامل حيثيات الوضع.