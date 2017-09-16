في الخالدية مبنى الأمن والسلامة (KH3).. ومكتب الأمن والسلامة بجوار بوابة 5 في كيفان

مكتب مشرف الأمن والسلامة بوابة 1 في موقع العديلية

في الشويخ مبنى 21 خلف مبنى عمادة شئون الطلبة

مبنى 15 الجديد مكتب مشرف الأمن بالدور الارضي في الجابرية



أشار رئيس لجنة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت، في انتخابات الجمعيات العلمية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2017/2018 إلى أن اللجنة قامت بالإعداد المبكر للعرس الديمقراطي من جميع الجوانب الأمنية، وذلك من خلال توزيع رجال الأمن في المواقع المختلفة لتشمل جميع الكليات الموزعة على مناطق الخالدية وكيفان والشويخ والجابرية، مشيراً إلى أن اللجنة استعانت برجال وزارة الداخلية لتنظيم حركة السير خارج الحرم الجامعي منعاً لحدوث اختناقات مرورية، وتوزيع سيارات إسعاف في المواقع الانتخابية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتابع أن اللجنة تعمل ليلاً ونهاراً في سبيل إيجاد شعور إيجابي ومطمئن داخل الحرم الجامعي والمحافظ على آمن وسلامة جميع طلبتنا مشيراً إلى أنه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية على الكوادر الأمنية والإشرافية بالإدارة استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات.

ونوه الياقوت إلى أنه تم وضع جهاز لإصدار الهويات الجامعية للطلبة المستجدين في كل المواقع الجامعية حتى يسهل للطلبة إصدارها من غير الرجوع الى مكاتب الأمن بسهولة ويسر، ويستطيع الطالب الوصول إلى تلك الأجهزة من خلال المواقع التالية في الخالدية مبنى الأمن والسلامة (KH3) وفي كيفان مكتب الأمن والسلامة بجوار بوابة 5 وفي موقع العديلية مكتب مشرف الأمن والسلامة بوابة 1 وفي الشويخ مبنى 21 خلف مبنى عمادة شئون الطلبة وفي الجابرية مبنى 15 المبنى الجديد مكتب مشرف الأمن بالدور الارضي.

ودعا الياقوت جميع طلبة الجامعة المستمرين إلى الإسراع لإصدار بطاقات بدل فاقد لمن فقد هويته أو بدل تالف ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات الطلابية حسب كليتهم.